El rompecabezas camino al Senado: A menos de un año de la Elección Parlamentaria, estos son los nombres en la región de Valparaíso

Terminadas las elecciones comunales y regionales en nuestro país, y a la espera que en diciembre asuman los alcaldes y concejales electos, situación que en el caso de los gobernadores se llevará a cabo en enero; los partidos políticos ya comienzan a trazar líneas y definir estrategias para el próximo desafío electoral: el del 16 de noviembre de 2025, cuando los chilenos tengan que elegir Presidente de la República, Diputados y Senadores en las regiones donde corresponda, como en la de Valparaíso.

De esta manera, se espera que durante gran parte del año el debate político esté fuertemente marcado por lo que serán estos tres importantes comicios, los que incluso podrían llegar antecedidos de una eventual Primaria Presidencial, instancia que hoy pareciera tener más opciones de llevarse a cabo en el oficialismo que en la oposición.

Pero más allá de lo que será la «madre de todas las batallas», Puranoticia.cl puso el foco en lo que pasará en la elección del Senado en la región de Valparaíso, donde ya hay una serie de nombres que han surgido desde los partidos políticos para competir por los cincos escaños que entrega la zona, un verdadero botín que desea cualquiera, y más aún teniendo en cuenta que tres "pesos pesados" no podrán competir por su reelección: Francisco Chahuán (RN), Isabel Allende (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

La renovación incluso podría ser completa en la Quinta Región, considerando que Kenneth Pugh (Ind.-RN) consiguió un puesto en el Senado gracias a la alta votación de Chahuán, por lo tanto, el ex presidente de RN al no competir el próximo año le quita gran parte de las posibilidades de reelección al ex Vicealmirante de la Armada. Acerca de Juan Ignacio Latorre, sus problemas radicarían en la propia competencia interna en el Frente Amplio (FA), cuestión que pasaremos a detallar en los próximos párrafos.

DIPUTADOS RN POR EL SENADO

Comenzando por la oposición, específicamente en Renovación Nacional, son tres los nombres que se manejan con más fuerza en la interna del partido para que los represente en la competencia por el Senado 2025... todos diputados en ejercicio: la primera de ellas es Camila Flores, quien incluso ya sueña con hacer campaña por la Cámara Alta junto a su marido, Percy Marín, quien iria como candidato a Diputado en representación del Distrito 6 del interior de la región de Valparaíso.

Otro de los nombres que baraja RN es el de Andrés Longton, quien tampoco ha ocultado sus ganas de "dar el salto" en materia política y pasar de la Cámara de Diputados al Senado. "Quedan dos años todavía, pero lo he pensado seriamente", reconoció públicamente en algún momento el abogado de profesión.

El tercer nombre es el de Andrés Celis quien, al igual que los otros dos diputados mencionados anteriormente, también ha expresado sus deseos de pelear por un cupo en el Senado. De hecho, en entrevista publicada en septiembre por Puranoticia.cl, el legislador de Chile Vamos aseguró que "me encantaría ser Senador". Aunque se podría pensar que sus opciones pudieran verse afectadas luego que hace algunas semanas renunciara a su militancia en RN tras la presentación de una querella criminal en el marco del «Caso Monsalve», lo concreto es que esto no hace más que abrirle el camino para que otro partido de Chile Vamos, o incluso el Partido Social Cristiano lo apoye, tal como lo hicieron en las pasadas elecciones a Gobernador con Manuel Millones.

Justamente el ex consejero regional Manuel Millones podría ser otra de las cartas que tenga la oposición en la competencia por el Senado de Valparaíso. Cabe recordar que fue la propia ex autoridad quien dijo que le habían ofrecido buscar un escaño en la Cámara Alta, situación que estaría evaluando durante estos meses, según dijo a Puranoticia.cl.

Pese a que estos tres son los nombres que con más fuerza han sonado durante los últimos meses, no son pocos los que creen que el empresario y ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, podría ser una de las grandes sorpresas que llevaría RN por el Senado en Valparaíso. Otros, en tanto, incluso han propuesto el nombre de Magdalena Piñera, hija del ex Presidente Sebastián Piñera.

Uno de los últimos nombres que ha sonado por parte de Renovación Nacional para competir en Valparaíso ha sido el de Francisco Orrego, quien este domingo recién pasado perdió la carrera por la Gobernación Metropolitana contra Claudio Orrego. Al respecto, el presidente del partido, Rodrigo Galilea, sostuvo que "Francisco tiene varias opciones, por su historia de vida. Está de nacimiento vinculado a la región de Valparaíso, sus papas viven en Quilpué, es hincha de Santiago Wanderers y tiene toda esa vinculación con la Quinta Región, así es que son varias las opciones que se pueden analizar y lo conversaremos con él".

LA UDI Y EL "PREMIO DE CONSUELO"

En el marco de la campaña por la Gobernación Regional de Valparaíso, una de las grandes críticas que se le realizó a María José Hoffmann era que había aceptado este desafío electoral pese a que su verdadera intención era conseguir uno de los cinco escaños que entrega el Senado en la Quinta Región para el periodo 2026-2034.

Muestra de aquello fueron algunos de los argumentos utilizados por Manuel Millones en su campaña a Gobernador, quien siempre criticó que la verdadera intención de la ex secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI) no era quedarse con el máximo puesto regional, sino que conseguir posicionar su nombre y quedar bien aspectada con miras a la elección del 16 de noviembre de 2025 por el Senado.

Opinión similar fue la entregada por el diputado Andrés Celis quien, en junio de este año y como una forma de blindar a Luis Pardo como el candidato de RN a la Gobernación, dijo sobre la militante de la UDI que "queremos presentar elementos fundados de que la ex diputada Hoffmann quiere usar la Gobernación, o la candidatura, para ser Senadora. No le interesa llegar a la Gobernación de Valparaíso".

Consultada directamente por Puranoticia.cl respecto a la posibilidad de competir por el Senado el próximo año, la ex Diputada por San Antonio indicó en tiempos de campaña de segunda vuelta que "eso no está definido. No tengo un plan B. Me gustaría mucho seguir ayudando a Evelyn Matthei. Creo que soy muy buena haciendo campaña, me gusta, me entrego, me gusta la estrategia y el trabajo en la calle, pero no tengo definido mi plan B. Estuve 12 años en el Congreso, no quise salir, salí con pena por el límite de la reelección, pero tampoco tengo claro si quiero volver. Dios dirá. Yo soy un objeto: será el Senado, será irme con Evelyn, será lo que sea más útil para mí".

Rodolfo Carter es otro de los nombres que podría aterrizar en la región de Valparaíso el próximo año. Y aunque ya no milita en la UDI, una de las posibilidades es que represente a la colectividad en los comicios del próximo año. El saliente Alcalde de La Florida ha explicado a Puranoticia.cl que tiene vínculos familiares con Valparaíso, que arrienda un departamento junto a su hermano en Concón, y que le gustaría llegar con su familia. De todas maneras, su objetivo primordial sería competir por la Presidencia de la República.

Pero más allá de las intenciones de Carter, lo cierto es que no es seguro que sea la UDI el partido que lo apoye en su posible campaña senatorial. Así es como se abre la opción que sea Evópoli el partido que presente una potente dupla para competir, la que podría justamente estar conformada por el ex Alcalde de La Florida y por el ex presidente de la tienda, el diputado Francisco Undurraga, quien además está radicado en la región de Valparaíso y también ha expresado sus intenciones de competir por la Cámara Alta.

ROUND FRENTEAMPLISTA

Por el lado del oficialismo, precisamente en el Frente Amplio (FA), la pelea pareciera estar entre dos nombres: en un rincón está el diputado Diego Ibáñez, quien estaría mirando con buenos ojos competir por un cupo en el Senado, basado principalmente en la alta votación obtenida en la Parlamentaria de 2021, con más de 34 mil sufragios a su favor, cifra que lo posicionó como el Diputado con la primera mayoría en toda la región.

En la otra esquina está el diputado Jorge Brito, quien también estaría pensando pasar a competir por el Senado, instancia donde contaría con un núcleo importante de apoyo, principalmente ligado a los que en algún momento formaron Revolución Democrática (RD) y que hoy están unificados en el partido Frente Amplio.

Una muestra de la distancia que hay entre ambos se dio en julio, en el marco de la votación de indicaciones de la Ley de Pesca, instancia donde Ibáñez criticó una propuesta de Brito sobre "respetar el estado físico y mental" de los peces. Tras votar en contra de la propuesta de su correligionario, el ex CS dijo que "soy del Frente Amplio y voto en contra", agregando que se trataba de una indicación que "representa solo a un parlamentario y no todo a un conglomerado". Esta crítica generó el enfado de Brito, quien replicó manifestando con dureza que "es incomprensible que parlamentarios que han suscrito compromisos para promover en las políticas públicas sobre el bienestar animal, la hayan votado en contra. Es preocupante que los principios que cada uno tenga varíen cuando cambian las tendencias en redes sociales".

De todas maneras, no hay que olvidar que hay un tercer en discordia: justamente el senador y único representante del FA en la Cámara Alta, Juan Ignacio Latorre, quien está habilitado para competir por la reelección el próximo año, cuestión que podría poner en problemas las intenciones tanto de Ibáñez como de Brito de llegar al puesto.

Si bien, la diputada y presidenta de la Cámara, Karol Cariola, milita en el Partido Comunista (PC), lo cierto es que su electorado es similar al de los frenteamplistas, por lo que su irrupción en la carrera por el Senado de Valparaíso también enciende las alarmas del oficialismo. De hecho, el diputado Luis Cuello estaría trabajando silenciosamente para ir posicionando cada vez más la figura de la ex dirigenta estudiantil en la contingencia regional. Sobre esta posibilidad, Cariola dijo a Puranoticia.cl que "me lo han propuesto, no lo voy a negar. Hay personas que me han planteado ser candidata a Senadora. Además estoy viviendo en la región de Valparaíso... haciendo familia".

Aunque tampoco se trata de una figura del Frente Amplio ni tampoco del Partido Comunista, su electorado se ubica justamente en este radio. Hablamos de Jorge Sharp, el ex Alcalde de Valparaíso que renunció a su cargo en la «Alcaldía Ciudadana» para quedar habilitado de competir en los comicios parlamentarios del próximo. El abogado de profesión ha dicho que junto a su movimiento Transformar están evaluando cuál será la mejor decisión de cara a su futuro político, donde incluso se ha deslizado la opción que pueda competir por la Presidencia de la República.

LAS CARTAS DEL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO

Dentro del Socialismo Democrático, compuesto básicamente por el PS y el PPD, el nombre que con mayor claridad ha sonado para competir por el Senado de Valparaíso es el de la diputada y presidenta regional del PPD, Carolina Marzán, quien incluso ha reconocido públicamente sus intenciones de dar este nuevo paso político.

Fue el año 2022 cuando organizaciones sociales y vecinales le plantearon a la actriz de profesión la posibilidad que compita por la Cámara Alta. De hecho, en entrevista de octubre de 2023 con Puranoticia.cl, la parlamentaria señalaba que "a mí me lo propusieron". También dijo que desde el Partido por la Democracia "ven que el Senado es para mí como una alternativa para seguir plasmando el trabajo legislativo, que tiene una continuidad y un seguimiento para su implementación".

En primer momento se pensó que el Partido Socialista podría darle el cupo que hoy tiene la senadora Isabel Allende al Partido Comunista (PC); esto, en el marco de una negociación que incluiría a otras regiones. Sin embargo, esta situación fue descartada por el presidente regional del PS en Valparaíso, el diputado Nelson Venegas, quien aseguró que "el Partido Socialista nunca va a rechazar la posibilidad de tener Senador donde ya tenemos un Senador. (...) Es imposible que nosotros renunciemos a la posibilidad de tener un Senador o Senadora, sobre todo porque la tenemos".

Luego de esto, el nombre que más fuerza comenzó a tomar para competir por el Senado en la región de Valparaíso era el de la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, quien definitivamente no podrá hacerlo ya que no presentó su renuncia al cargo en la fecha establecida para ello, por lo que quedó inhabilitada para competir. De esta manera, el PS tendrá que echar mano a su lista de posibles candidatos locales, donde se ha sondeado al ex constituyente Aldo Valle o, bien, traer a alguien de otra región.

Aunque la Democracia Cristiana (DC) no forma parte del Socialismo Democrático, este partido suele ser considerado en los pactos electorales con el PPD y el PS. No obstante a aquello, esta tienda no tiene por el momento a ningún posible candidato, aunque siempre el nombre del ex diputado Aldo Cornejo ronda en las negociaciones.

NOMBRES DE OPOSICIÓN

En el Partido Republicano también buscarían competir por un cupo en el Senado. Aquí una de las apuestas es la del presidente de la colectividad, Arturo Squella, quien fue justamente Diputado por el antiguo Distrito 12 que agrupaba a la provincia de Marga Marga entre los años 2010 y 2018. De hecho, Squella en aquella oportunidad iba por la UDI y le ganó justamente el escaño a Amelia Herrera, madre del diputado Andrés Longton. Otra figura de Republicanos que podría ser tentado es el de Francesco Venezian, aunque fuentes cercanas a él indican que le agradaría más una diputación.

Por el lado del Partido de la Gente (PDG), en pasada entrevista con Puranoticia.cl, el líder de la tienda, Franco Parisi, aseguró que van a competir por el Senado de Valparaíso, instancia donde adelantó que ya han conversado con dos posibles nombres: Pamela Jiles, diputada ex Frente Amplio; y Rodolfo Carter, quien también podría ser tentado por Chile Vamos para que los represente en la Quinta Región. Pero este medio además conoció otro nombre que podría buscar un escaño en la Cámara Alta: el del presidente regional de la colectividad, Rodrigo Vattuone, quien vería con buenos ojos esta opción.

Con este rompecabezas un poco más armado en cuanto a los nombres que competirán por el Senado de Valparaíso el próximo año, la gran interrogante que ahora habrá que despejar tiene que ver con la composición de la Cámara Alta, básicamente para dilucidar si se mantendrán los tres de izquierda y dos de derecha como lo son actualmente; o si en noviembre del próximo año se dará vuelta el tablero. A la luz de lo ocurrido en la segunda vuelta de Gobernadores, todo pareciera indicar que el oficialismo mantendría sus tres senadores; mientras que las fuerzas de oposición se quedarían con dos. Sobre esta arista en específico, y si es que se miran los comicios de octubre, el Partido Republicano también podría asegurar un nombre en el Senado, dejando repartido los eventuales dos escaños con el eventual nombre que elija Chile Vamos.

PURANOTICIA