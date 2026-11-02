El Quisco suma 152 familias a programa de cuidados con inversión de $184 millones

El Quisco se incorporó formalmente al Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, alcanzando una cobertura proyectada de 152 díadas, conformadas por una persona en situación de dependencia y su cuidador o cuidadora principal no remunerada.

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, destacó que “la Red Local de Apoyos y Cuidados lo que busca son las díadas, las personas que tienen dependencia y su cuidador. Acá en la comuna de El Quisco van a ser 152 díadas, en un comienzo, esperamos que como buen ejecutor que este programa sea el comienzo y después se realicé una ampliación del recurso. Además el alcalde es una persona que hace que las cosas pasen, que los recursos se implemente y se magnifiquen y eso es lo que uno busca, que todo lo que entreguemos pueda ir creciendo”.

Para garantizar su correcta ejecución, el Ministerio transfirió más de $184 millones al municipio durante octubre. Actualmente, el municipio prepara el llamado público para conformar el equipo técnico que llevará los apoyos directamente a los hogares y acompañará a las familias según sus necesidades específicas.

El programa está dirigido principalmente a personas con dependencia funcional moderada o severa y a quienes asumen su cuidado sin recibir remuneración económica, y su propósito fundamental es reducir la vulnerabilidad de ambos y aliviar de forma efectiva la sobrecarga física y emocional asociada al cuidado continuo. Para lograrlo, articula una robusta red de servicios locales mediante un convenio financiero y técnico directo con el municipio.

La intervención contempla la elaboración de un plan de cuidados personalizado, diseñado a partir de una rigurosa evaluación de la dependencia y del nivel de sobrecarga de la persona cuidadora. Esta herramienta define los apoyos específicos para cada hogar, estableciendo plazos de seguimiento y reevaluaciones periódicas que aseguran la pertinencia de la ayuda.

Uno de los pilares del programa es el Servicio de Atención Domiciliaria, que ofrece un relevo transitorio a la persona cuidadora para permitirle disponer de un merecido tiempo de descanso y autocuidado. Durante ese lapso, la persona con dependencia recibe apoyo especializado en su hogar en tareas críticas como higiene personal, alimentación e hidratación.Según el diseño operativo, este servicio contempla atender al 30% de las díadas inscritas en la cobertura comunal.

A lo anterior se suman prestaciones especializadas, tales como kinesiología, terapia ocupacional y psicología directamente en el domicilio, además de la entrega oportuna de insumos y apoyos complementarios a la red local.

EQUIPO PROFESIONAL

Para desarrollar esta labor, El Quisco contempla contratar un equipo multidisciplinario compuesto por 13 profesionales: un encargado de programa, un gestor comunitario, dos coordinadores de servicios, seis asistentes de cuidados, un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional y un psicólogo.

El alcalde José Jofré comentó que “son más de 180 millones en un programa, y hemos trabajado en tantos programas y vamos a seguir trabajando en el futuro. Así que, primero, darle las gracias a usted, al equipo y nuestros funcionarios, va a ser lo más feliz porque cuando llegan recursos frescos, más nos ayudan.”

VIVIENDAS TUTELADAS EN EL TABO

En paralelo, la agenda en el litoral central conmemoró el octavo aniversario del Condominio de Viviendas Tuteladas de El Tabo, ubicado en avenida Las Salinas 105. El recinto cuenta con 20 viviendas y es impulsado de manera conjunta por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y la Municipalidad de El Tabo.

El programa ofrece soluciones habitacionales transitorias y adecuadas para personas mayores autovalentes, favoreciendo activamente su independencia, participación social y vinculación con redes de apoyo comunitarias. Está dirigido a mayores de 60 años pertenecientes hasta el tramo del 60% del Registro Social de Hogares (RSH).

El acompañamiento técnico contempla un Plan de Atención Comunitaria, el apoyo constante de un técnico en enfermería,asistencia para actividades de la vida diaria y talleres comunitarios orientados a la terapia ocupacional. “Este CVT nació con una misión clara, garantizar que en esta etapa de la vida se viva con autonomía, pero jamás en soledad, con independencia pero siempre acompañados de una red de apoyo humana que protege e íntegra. Hoy esta misión se fortalece aún más con el marco de la Ley 21.822, una normativa clave que consagra el envejecimiento activo, los cuidados, la accesibilidad y la protección de los derechos de las personas mayores”, destacó la coordinadora regional del Senama, Macarena Argaluza.

A su vez, el seremi Cerda explicó que “lo que vemos en la comuna de El Tabo es un claro ejemplo de lo que necesitamos y queremos replicar: comunidades de personas mayores viviendo en espacios de primer nivel, con infraestructura adaptada a sus requerimientos y con sus necesidades básicas bien atendidas. Este condominio de viviendas tuteladas es un muy buen ejemplo de una iniciativa muy bien lograda”.

PURANOTICIA