Con arraigo nacional queda adolescente de 15 años que habría intentado asfixiar a su bebé de sólo cinco meses en Valparaíso

En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se realizó la audiencia de formalización de la adolescente de 15 años imputada por el cuasidelito de homicidio de su hijo de cinco meses. Tras decretarse la ampliación de su detención el pasado martes, el tribunal determinó dejar a la joven con la medida cautelar de arraigo nacional durante el periodo que dure la investigación.

El caso mantiene una doble reserva decretada por la justicia, debido a que tanto la imputada como la víctima son menores de edad, por lo que las autoridades no entregaron mayores detalles de la causa. No obstante, el tribunal estableció un plazo de 80 días para el desarrollo de las diligencias investigativas.

El hecho se registró este lunes en una Residencia para Madres Adolescentes ubicada en la zona, establecimiento administrado por la Fundación Patronato de los Sagrados Corazones y colaborador del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Tras registrarse la emergencia, el lactante debió ser trasladado de urgencia desde la residencia de menores hasta el Hospital Carlos Van Buren. En el recinto asistencial, el personal médico constató la gravedad de la situación e intervino de inmediato para salvarle la vida. En dicho contexto, el equipo médico confirmó que el bebé tenía una bolsa al interior de su boca, lo que le generó una asfixia.

A pesar de que el lactante logró ser reanimado por los profesionales de la salud, las autoridades de salud confirmaron que su estado seguía siendo de riesgo vital.

Durante las primeras diligencias y al ser interrogada por los funcionarios sobre la dinámica del suceso, la joven de 15 años justificó lo ocurrido señalando que este estaba jugando con la bolsa. El avance de la investigación buscará esclarecer las circunstancias exactas en las que el menor accedió a dicho elemento al interior del recinto de protección.

(IMAGEN DE REFERENCIA)

PURANOTICIA