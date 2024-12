El plan secreto del Frente Amplio y el Partido Comunista en Delegaciones de Quillota y Marga Marga para potenciar cartas al Congreso

Una vez concluido el proceso de elecciones comunales y regionales, donde incluso ya asumieron sus puestos los nuevos alcaldes y concejales, ahora comienza la etapa de definiciones para lo que será la última etapa del Gobierno, que vive sus últimos 15 meses al mando de la administración central del Poder Ejecutivo.

Tomando en consideración que muchos rostros afines al oficialismo quedaron sin trabajo luego de perder en los comicios de octubre, ahora comienza un proceso de reestructuración en muchas reparticiones gubernamentales, donde justamente se buscaría incorporar a algunos de esos "soldados caídos" hace un mes y medio.

Es bajo este contexto que Puranoticia.cl tomó conocimiento de algunos movimientos que se buscarían aplicar en las delegaciones presidenciales provinciales de la región de Valparaíso, específicamente en Marga Marga y en Quillota, donde la instalación de nuevas figuras pretenderían –además– potenciar eventuales cartas parlamentarias.

LA ESTRATEGIA EN MARGA MARGA

En el caso de la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, sería el diputado Diego Ibáñez quien estaría "moviendo los hilos" para que una figura más cercana a él llegue a reemplazar a Fidel Cueto, quien también pertenece al Frente Amplio (FA) y, en su momento, formó parte de Convergencia Social (CS), igual que el legislador.

No obstante, fuentes de Puranoticia.cl aseguraron que la intención es ubicar en ese puesto a su amiga Valeria Melipillán, ex Alcaldesa de Quilpué que terminó su periodo este viernes 6 de diciembre en una ceremonia realizada en el teatro municipal.

El movimiento sería explicado no sólo por la cercanía que ambos tienen, ya sea ideológica como física –considerando que ambos residen en Quilpué–, sino que también porque con la llegada de Melipillán a la Delegación se podría potenciar la figura de Ibáñez, recordando su deseo de competir el 2025 por el Senado de Valparaíso.

Otro factor que explicaría esta "jugada" tiene que ver con las fuerzas políticas que se reconfiguraron en la provincia de Marga Marga, donde de las cuatro comunas que la componen, tres están en manos de la derecha: Quilpué, Villa Alemana y Limache, con María Carolina Corti, Nelson Estay y Luciano Valenzuela, respectivamente; mientras que en Olmué fue reelegido el independiente Jorge Jil. De esta manera, una Delegada Presidencial Provincial más afín al diputado frenteamplista no le dejaría el camino tan cuesta arriba, tomando en cuenta el factor de la composición política que quedó en la zona tras las elecciones de octubre y la asunción de los nuevos alcaldes.

Son quizás todos estos argumentos los que explican lo ocurrido el lunes recién pasado en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, donde las llamadas telefónicas y los movimientos fueron constantes durante aquella jornada. Más aún luego que le pidieran la renuncia al delegado de Marga Marga, Fidel Cueto, decisión que sorprendentemente fue revertida a los minutos para continuar con la evaluación.

Puranoticia.cl hizo las consultas al equipo del diputado Diego Ibáñez, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuestas positivas a nuestras interrogantes.

MOVIMIENTO SE REPLICARÍA EN QUILLOTA

Pero los movimientos no sólo serían en la provincia de Marga Marga, pues este medio también tomó conocimiento que una jugada similar es la que se espera aplicar en la Delegación Presidencial Provincial de Quillota, donde el frenteamplista José Raúl Orrego podría ser reemplazado por una figura del Partido Comunista (PC).

La estrategia en este movimiento estaría en potenciar la eventual candidatura a Diputada por el Distrito 6 de la ex delegada Sofía González, quien renunció a la Delegación Regional a mediados de noviembre para tener posibilidades de competir en la Elección Parlamentaria de 2025 y no quedar inhabilitada, tal como lo establece la ley.

A diferencia de lo que se estaría cocinando en Marga Marga, en Quillota aún no hay claridad respecto al nombre que podría asumir eventualmente la Delegación Provincial, aunque no son pocas las miradas que apuntarían a Sergio Salvador Guajardo, actual Seremi de Agricultura y uno de los nombres que incluso sonó para asumir como Delegado Presidencial Regional, cargo que finalmente fue entregado al ex seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, también de las filas del Partido Comunista.

Pero más allá de lo que podrían ser estas estrategias de cara a las elecciones parlamentarias del próximo año, lo cierto es que a la ciudadanía sólo le interesa que los delegados presidenciales de sus respectivas provincias cumplan su labor y velen por la seguridad en sus calles, algo que a la luz de las cifras policiales pareciera estar al debe...

