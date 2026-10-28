El paso a paso de lo que piden los concejales para evitar las masivas desvinculaciones en la Municipalidad de Quilpué

La propuesta de acuerdo impulsada por concejales de Quilpué para enfrentar la crisis presupuestaria municipal no solo plantea alternativas para financiar las remuneraciones de los trabajadores, sino que también propone revisar contrataciones, responsabilidades administrativas y diferencias salariales al interior de la entidad.

El documento, denominado «Plan Extraordinario de Saneamiento Presupuestario, Corrección de Irregularidades y Protección Laboral», establece una serie de medidas para reorganizar el gasto en personal y corregir situaciones que sus autores consideran necesario revisar. En ese contexto, fuentes de Puranoticia.cl indicaron que algunos de los planteamientos incluidos en el documento podrían estar relacionados con funcionarios vinculados al entorno más cercano de la alcaldesa Carolina Corti.

Entre los nombres que podrían estar asociados a esas referencias figuran Alexis Tadres, jefe de gabinete de la jefa comunal, y Sebastián Olivos, quien presidió anteriormente la directiva regional de Renovación Nacional, partido cuya presidencia regional ejerce actualmente Corti. Sin embargo, esta eventual vinculación no está explicitada en esos términos en el documento y sólo obedece a un fuerte trascendido.

REVISIÓN DE FUNCIONES

En el apartado referido a la cuenta presupuestaria 21.03, correspondiente a honorarios, la propuesta plantea revisar la asignación de responsabilidades administrativas y de mando jerárquico, bajo el argumento de que determinadas funciones deben ser ejercidas por funcionarios municipales con responsabilidad administrativa.

El texto también propone establecer un comité revisor de las contrataciones, que examine la temporalidad y la experticia de quienes prestan servicios bajo esa modalidad.

Por otra parte, en la cuenta 21.04, asociada a programas comunitarios, se propone verificar la vinculación de los prestadores con dichos programas, revisar contratos asociados a funciones permanentes y corregir diferencias de remuneraciones entre personas que desempeñan labores similares.

Como ejemplo, el documento menciona diferencias salariales en áreas como Seguridad Pública, la Secretaría Comunal de Planificación y Deporte y Recreación.

PROPUESTA MÁS AMPLIA

Las medidas forman parte de un plan que también contempla limitar a aproximadamente $89 millones los recursos destinados al personal a contrata, utilizar $36.850.000 de determinadas subasignaciones para financiar honorarios y recurrir a la última cuota de la subvención de la Corporación Municipal de Quilpué para cubrir gastos de programas comunitarios que se desarrollan en la comuna.

Cabe recordar que la iniciativa surge tras el rechazo de la modificación presupuestaria de $491 millones que buscaba financiar las remuneraciones de 406 trabajadores a honorarios durante noviembre y diciembre, decisión que profundizó el conflicto entre la administración de Carolina Corti y un sector del Concejo Municipal.

Por ahora, el documento elaborado por los seis ediles que rechazaron la modificación presupuestaria no solicita expresamente la salida de funcionarios determinados y su contenido apunta a revisar contrataciones, funciones y remuneraciones como parte de un reordenamiento del erario, mientras la continuidad laboral de los afectados sigue siendo uno de los principales puntos pendientes de resolución.

PURANOTICIA