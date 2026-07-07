El otro dolor de la familia Correa: libro cuestiona estándar ético de Rodrigo Mundaca tras falta de respuesta a proyecto en Quilpué

A más de seis años del horrendo asesinato del empresario Alejandro Correa, crimen que la justicia vinculó a la disputa por un terreno ubicado en Quilpué que permanecía usurpado, su hija, Valentina Correa, revela en su libro «Duelo por encargo» un episodio que representó una nueva decepción en el largo camino que ha debido recorrer su familia. Tras recuperar judicialmente el predio, impulsó un proyecto para ponerlo a disposición del Estado con fines sociales, iniciativa que presentó al gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, pero que –según relata– terminó sin respuestas.

En el libro, la hija de la víctima recuerda que "en junio de 2023 expusimos el proyecto al gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Se mostró entusiasmado y pidió visitar el terreno. Fue la primera autoridad que lo hacía. Yo misma había evitado ir: no quería enfrentamientos ni pisar el suelo donde mi papá soñó una vida mejor, ahora, con él muerto. Ese suelo era, para mí, esperanza".

La autora relata que semanas después se realizó la visita al terreno junto a autoridades, equipos técnicos y medios de comunicación. En ese contexto, escribió que "el gobernador expresó públicamente su interés. Pero no estuvo exenta de tensión. Mientras hablaba con los medios, alguien bajó de un auto gritando: 'Mienten, mienten'. Me asusté. Me protegieron. Me subí al auto. Pensé si había ido demasiado lejos. ¿Cómo se identifica el límite? Aún así, sentí que valía la pena".

No obstante, sostiene que ese fue el último contacto efectivo con el Gobierno Regional. En «Duelo por encargo» afirma que "después de ese día, el gobernador desapareció. Mensajes, correos, llamadas sin respuesta. Hablé con personas de su equipo y simplemente no tuve respuesta. Fue desilusionante, porque él se había mostrado entusiasta, él insistió en avanzar, y luego simplemente desapareció".

Luego, Valentina Correa apuntó directamente a la ética del gobernador Rodrigo Mundaca, señalando que "las autoridades de elección popular deben tener un estándar ético más alto con los ciudadanos. Aquí simplemente era necesario decir: lo evaluamos y consideramos que no es un buen proyecto para la región, o no cumple con las prioridades, o la razón que fuese. Pero ignorar es un insulto".

Asimismo, concluye que "fue triste confiar en una autoridad y ver que esta estuvo presente solo para la televisión y ausente en los hechos. Confieso que tenía una expectativa moral más alta de su ejercicio como autoridad. No quise interpelarlo por redes. Simplemente entendí que él no era el camino y busqué otra alternativa".

En conversación con Puranoticia.cl, Valentina Correa reforzó esa crítica al ser consultada sobre si consideraba que existía un problema ético en la actuación de Rodrigo Mundaca: "Para mí, un tema ético tenía que ver con cerrar el círculo. Tú puedes conocer un proyecto, conocer una historia, entusiasmarte es muy válido, y después evaluarlo y llegar a un 'no' por respuesta. Pero faltó ese último cierre que era comunicar ese 'no'".

A ello añadió que "yo creo que quizás –esto en el mundo de las especulaciones– consideraba que no quería dar una mala noticia al familiar de una víctima y que el tiempo iba a hacer lo suyo e iba a quedar en el olvido".

Complementando su respuesta, Correa planteó en conversación con Puranoticia.cl que "lo que yo expongo en mi libro es que ese estándar ético pasa por no considerar a las víctimas como 'pobrecitas, no son capaces de soportar más rechazo'. Yo creo que lo que ahí valía era simplemente comunicarme", precisando que "yo creo que quizás le dio la instrucción a alguien de su equipo para que lo hiciera y no lo hizo. Por eso yo no quiero hacer un emplazamiento al gobernador Mundaca. Eso ya fue. Es parte del pasado. Nosotros recuperamos el terreno y esperamos prontamente que se venda para lo que el Plan Regulador lo permita y cerrar esta historia".

Sobre el proyecto propiamente tal, la autora del libro explicó que "lo venía trabajando hace más de un año junto con los equipos municipales de Quilpué, entendiendo que nosotros poníamos a disposición un terreno para que la Municipalidad decidiera qué equipamiento o cómo se va a consolidando este terreno acorde al Plan Regulador, y si esta evaluación determinaba que era una buena idea para viviendas sociales o equipamientos municipales, pero también estaba la opción de que me dijeran que había otros lugares que son más convenientes para la ciudad. Yo no buscaba que porque a mí me pasó esto, el Estado tuviera la obligación de comprar y desarrollar".

También expuso durante la entrevista que "como yo he sido capaz de enfrentar la sangre –tal como lo relato en el libro– y enfrentar algo tan duro como el sicariato y el crimen organizado, claramente que podía soportar un 'no' por respuesta, claramente podía comprender de que una autoridad me dijera que lo evaluaron y que no cumplía con los criterios o que no estaba entre sus prioridades".

Respecto de las gestiones posteriores a dicha visita, señaló que "nosotros hicimos seguimiento y les escribí por WhatsApp a sus equipos de gabinete (del gobernador Mundaca) con los que siempre conversaba, y resultó que no encontré a nadie al otro lado y eso fue bastante decepcionante porque fue un punto de inflexión, donde dije que ya era ingenuo de mi parte creer que voy a ir de la mano colaboradora del Estado para la recuperación del terreno y voy a tener que volver a judicializar este caso".

Parte de estas declaraciones forman parte de «Duelo por encargo», obra en la que Valentina Correa aborda no sólo el impacto que tuvo el sicariato de su padre, sino también las consecuencias que enfrentó su familia en los años posteriores. Entre ellas, incluye este episodio con el Gobierno Regional de Valparaíso, que da cuenta de esta nueva frustración en su intento por transformar el terreno en Quilpué que originó el cruento asesinato en Concón en un espacio de beneficio para la comunidad.

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