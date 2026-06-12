El milagro de "Aurelio": PDI recupera en Coquimbo a perrito chihuahua robado hace dos años en Viña del Mar

Una historia que parecía no tener un final feliz dio un giro radical. “Aurelio”, un perro de raza Chihuahua de 9 años que había sido robado en 2024 desde el departamento de sus dueños en Viña del Mar, fue finalmente rescatado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y devuelto a los brazos de su familia.

En un inicio, el caso se mantuvo como un completo misterio, ya que la sustracción fue atribuida a sujetos desconocidos. Sin embargo, un operativo desarrollado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI permitió desenredar la compleja trama detrás de la desaparición de la mascota.

El avance de las diligencias policiales dio un giro inesperado al apuntar directamente al entorno familiar: la expareja de uno de los afectados habría sido la autora intelectual del delito. Según los antecedentes policiales, "la mujer habría coordinado la participación de una tercera persona para llevar a cabo el ilícito" y sacar al animal de la Región de Valparaíso.

Los detectives confirmaron que el can no se encontraba en la zona, sino que permanecía en un domicilio de la Región de Coquimbo. Específicamente, "la imputada mantenía a Aurelio en la casa de sus padres, ubicada en la comuna de Monte Patria", en Monte Patria.

Hasta esa localidad se trasladó personal policial para concretar el hallazgo. En el lugar, "el perrito fue plenamente reconocido y posteriormente entregado a sus legítimos dueños", lo que permitió un emotivo reencuentro tras dos años de separación.

Respecto a los moradores de la vivienda donde se ocultaba a la mascota, el panorama legal quedó definido por el Ministerio Público. "Al no existir antecedentes que acreditaran ánimo de lucro en la obtención del animal, el fiscal de turno determinó que los padres de la involucrada no fueran detenidos".

Pese a no haber quedado tras las rejas, las autoridades precisaron que "ambos adultos mantienen la calidad de imputados en la investigación", la cual continúa en curso para establecer las responsabilidades penales de todos los involucrados en el robo del animal.

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