El mea culpa del ministro Carlos Montes sobre la reconstrucción de papel: "Sin dudas que hemos cometido algunos errores"

Luego de varios meses intentando conseguir una entrevista para abordar la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, finalmente Puranoticia.cl consiguió hablar con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, uno de los protagonistas principales de este proceso lento y doloroso, y que como medio hemos llamado "de papel" debido a que el principal avance ha sido a través de subsidios que muchas veces no vienen aparejados de un proyecto concreto, lo que sólo los convierte en un simple documento, un papel...

El secretario de Estado de 79 años, de profesión economista, pero que ha dedicado gran parte de su vida a la política, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, accedió a conversar con Puranoticia.cl y participar en una nueva edición de «La Entrevista», programa en el cual analizó los principales puntos de la reconstrucción, sin dejar de lado un honesto mea culpa respecto a lo que se ha hecho mal durante este proceso.

Cabe recordar que 6.458 viviendas fueron catastradas, en un proceso llevado a cabo justamente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en las tres comunas afectadas por el fatídico megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, de las cuales 4.614 resultaron con algún tipo de daño y, de ellas, 3.726 corresponden a familias hábiles para acceder al subsidio habitacional. Además, hacer presente que la tragedia dejó a cerca de 20 mil personas damnificadas y le causó la muerte a 138 personas.

Acerca del proceso de reconstrucción, son 701 las casas que están actualmente en ejecución y sólo 127 han sido entregadas a un año y cinco meses de esta catástrofe que impactó tanto a la región de Valparaíso como a todo el país. Dicha cifra es equivalente al 2,75%, lo que obviamente ha generado molestia tanto de autoridades como de los propios damnificados que no ven avances concretos frente a su desolación.

Bajo este contexto, el ministro Montes hizo un mea culpa respecto a lo ocurrido durante estos meses, diciendo a Puranoticia.cl que "ese es un tema que tengo que pensarlo un poco más, pero sin dudas que nosotros hemos cometido algunos errores aquí, de acuerdo a la complejidad y a las diversas situaciones, a distintas opiniones, a otras experiencias que se ajustaban a otras realidades y a distintas cosas...".

Luego, precisó que "yo creo que sin dudas, varias de esas experiencias hay que incorporarlas y fueron errores y, por eso es que tenemos que discutir una nueva ley global... usted sabe que el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad en enero de proponer un proyecto de ley para una nueva forma de enfrentar los temas de reconstrucción porque lo que tenemos es una institución demasiado compleja, donde las facultades son limitadas, los instrumentos de acción de quien responde son muy precarios, muy lentos y tenemos todo eso que enfrentarlo".

Como segundo punto, el titular del Minvu planteó que "yo creo que la relación interministerial tiene que ser más rápida porque usted no puede separar lo que es reconstruir una casa de la salud mental, por ejemplo. Son dos cosas que van de la mano. Y eso estaba en el informe de nosotros con los errores que se cometieron en el Gobierno anterior, porque ellos cometieron un error y nosotros los sacamos muy en cuenta, que eran los campamentos de tránsito, que todos estuvieron descontentos y nosotros dijimos 'se puede', 'no se puede', discutimos con las familias y nos dijeron 'no, subsidio de arriendo y cada uno busca su alternativa', que es lo que se ha hecho".

Luego pasó del mea culpa a las cosas que hay que corregir, enfatizando en que "son hartas cosas: para el futuro, hay que replantear la organización y en los instrumentos de acción. En un momento, algunos nos jugamos porque hubiera una facultad especial para el Ministro de Hacienda, el Ministro de Desarrollo Social y el Ministro de Vivienda, para que pudieran tomar decisiones cuando hay una colisión de normas, porque aquí hay mucha colisión de normas, que chocan una contra otra y no permiten hacer ciertas cosas. Eso no se aceptó y a lo mejor debimos haberlo peleado más. Errores de distinta naturaleza que son operativos y de acción".

Acerca de las leyes que han surgido tras la tragedia, sostuvo que "yo creo que el Parlamento ha jugado un rol muy proactivo. Todo lo que le hemos presentado lo han aprobado, algunas cosas un poquito más lento. Pero en general, hemos llegado con cuatro leyes, y no es tan fácil sacar cuatro leyes en el Parlamento".

Por último, acerca del trabajo con las organizaciones y las personas, explicó que "dividimos todo: lo primero que hicimos, en febrero, fueron 17 polígonos y había duplas –social y técnica– para trabajar y conversar. Después se redujo a ocho. Yo he quedado muy bien impresionado en general de las duplas y el tipo de interacción que tienen con sus comunidades. A veces cometen errores, como esto de los 60% que reclamó mucho un señor, a pesar que llevaba un tiempo, porque él no sabía y porque la dupla no le comunicó, sino que le comunicó a otras. Es un aprendizaje".

Cabe hacer presente que esto es sólo una pequeña parte de la conversación que Jorge Antonio Vega sostuvo en profunidad con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en «La Entrevista», programa que podrá ser visto a través de todo el ecosistema de Puranoticia.cl desde las 21:00 horas de este jueves 10 de julio.

