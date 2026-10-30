El "Lado B" del desempleo en la región de Valparaíso: advierten preocupante aumento de personas que ya no buscan trabajo

Con una tasa de desocupación de 9,9% cerró la región de Valparaíso el trimestre móvil julio-septiembre de 2026, lo que representa un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior. Aunque el indicador bajó de los dos dígitos en comparación con los trimestres móviles inmediatamente anteriores, el balance interanual sigue mostrando un deterioro del mercado laboral, con un aumento de 17,7% en la cantidad de personas desocupadas.

El escenario también presenta diferencias importantes entre hombres y mujeres: mientras la tasa masculina llegó al 8,4%, la femenina alcanzó el 11,7%.

Sin embargo, para comprender lo que está ocurriendo con el empleo en la región de Valparaíso no basta sólo con observar cuántas personas están desocupadas, sino que también es necesario revisar qué sucede con quienes dejan de participar en el mercado laboral y ya no buscan una oportunidad de trabajo.

Precisamente en ese indicador puso el acento Drago Radovic, director del Observatorio Laboral de Valparaíso, quien conversó con Puranoticia.cl y advirtió que la disminución de la fuerza de trabajo, acompañada de un aumento de las personas inactivas, constituye uno de los aspectos que más atención debería generar al analizar las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

"Hay un dato que a mí me preocupa, que tiene que ver con la fuerza de trabajo, que trimestralmente, o sea, lo que está pasando ahora, bajó. Aumentaron los inactivos. ¿Y qué significa que aumenten los inactivos? Que hay personas que a lo mejor estaban buscando trabajo y dejaron de buscarlo", explicó el experto.

El especialista planteó que esta variación merece un análisis más profundo: "La pregunta es qué pasó con esa fuerza de trabajo y del aumento de los inactivos. Eso puede tener una línea que tiene que ver con que la gente está perdiendo interés por emplearse y va a empezar a buscar alternativas de autoempleo o informalidad, que ha ido bajando en nuestro caso, pero es donde yo empezaría a poner la atención", sostuvo.

DEJAR DE BUSCAR EMPLEO

Para comprender la advertencia del director del Observatorio Laboral, es importante precisar qué se entiende por población inactiva: corresponde a personas que no tienen un trabajo y que tampoco están buscando uno, por lo que no forman parte de la fuerza de trabajo considerada para calcular la tasa de desocupación.

En ese sentido, Radovic planteó que ahí "es donde yo empezaría a poner la atención porque pueden estas otras cifras, que no son de primera línea de atención pública pero que explican el comportamiento de ello, podrían darnos algunas luces de cuidado o de poner atención".

El director del organismo también llamó a distinguir entre las variaciones registradas frente al trimestre móvil inmediatamente anterior y aquellas que se producen al comparar con el mismo periodo del año pasado. Se trata de mediciones diferentes que permiten observar, respectivamente, los movimientos más recientes del mercado laboral y su evolución en un horizonte de 12 meses.

Sobre este punto, coincidió en que la comparación interanual muestra un aumento de la desocupación, aunque sostuvo que la evolución regional debe analizarse también considerando el comportamiento del país. En su evaluación, Valparaíso ha mostrado un desempeño mejor que el promedio nacional en esa trayectoria.

INVERSIÓN Y MÁS EMPLEO

Más allá de la tasa de desempleo, Radovic también abordó el comportamiento de los distintos sectores productivos y la importancia de la inversión privada para sostener la creación de puestos de trabajo. Como ejemplo, mencionó a la manufactura, que volvió a ubicarse entre los cinco sectores que más empleo generan en la región, aunque sin repetir el impulso observado en el trimestre móvil anterior.

A su juicio, cuando las oportunidades laborales disponibles comienzan a ser absorbidas, la generación de nuevos puestos requiere que se desarrollen nuevas inversiones y proyectos. En ese escenario, subrayó que "la inversión pública es importante, pero más importante es la inversión privada para generar empleo. Entonces, la pregunta quizás es qué es lo que estamos haciendo, no solamente desde la perspectiva del Gobierno, sino que también desde la perspectiva del sector privado, qué es lo que se está haciendo para generar empleo".

De igual forma, sostuvo que el rol del Gobierno también consiste en generar condiciones e instancias de apoyo para que las empresas puedan desarrollar nuevas oportunidades laborales. Para Radovic, la generación de empleo requiere coordinación entre ambos sectores, ya que el problema de los desocupados es encontrar un puesto de trabajo, independientemente de si este se origina en el ámbito público o privado.

PROYECCIONES

Consultado por el comportamiento que podría registrar la desocupación durante los próximos meses, el director del Observatorio Laboral indicó que hacia el cierre de cada año suele observarse una tendencia a la baja. No obstante, evitó anticipar una cifra específica para la región de Valparaíso.

"Es un comportamiento acostumbrado hacia los cierres de cada año. Sin embargo, yo no puedo responsablemente decir cuál va a ser la tasa, pero siguiendo la tendencia, tendría que efectivamente tener un comportamiento a la baja", comentó.

Radovic también abordó las diferencias entre hombres y mujeres en la participación laboral. Explicó que las tasas de participación de cada grupo se calculan sobre sus respectivas poblaciones, por lo que sus bases de comparación son distintas. Junto con ello, advirtió que aumentó la brecha en la cantidad de horas activas entre ambos grupos, con más horas de participación masculina que femenina en comparación con el periodo anterior.

Finalmente, concluyó señalando que "la brecha entre la cantidad de horas activas de las mujeres respecto a la de hombres también aumentó, y eso significa que tenemos más horas activas de hombres que de mujeres, más que antes".

PURANOTICIA