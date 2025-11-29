El Juzgado de Garantía de Valparaíso ordena ampliar la detención de los cinco imputados por el asalto a Servipag en Valparaíso

El Juzgado de Garantía de Valparaíso resolvió este lunes ampliar hasta el martes 2 de diciembre, a las 10:30 horas, la detención de los cinco imputados por el asalto a la sucursal de Servipag ubicada en calle Rawson, en pleno centro de la ciudad.

La decisión fue adoptada por la magistrada Ingrid Alvial, quien acogió la solicitud del Ministerio Público, luego de que la Fiscalía explicara que aún no cuenta con los antecedentes suficientes para realizar la formalización de cargos.

Según lo expuesto en la audiencia, el ente persecutor necesita completar diligencias clave para esclarecer la participación de los detenidos en el atraco, ocurrido la semana pasada y que generó un amplio despliegue policial en el sector céntrico de Valparaíso.

Por orden del tribunal, los cinco imputados fueron ingresados al Complejo Penitenciario de Valparaíso, donde permanecerán durante este plazo de tres días mientras avanza la investigación.

