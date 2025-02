El inminente regreso de Michelle Bachelet como presidenciable y su impacto en la región de Valparaíso, en voz de sus protagonistas

Un poco menos de nueve meses restan aún para que en todo Chile se lleve a cabo la Elección Presidencial, instancia para la que las distintas coaliciones políticas ya se encuentran trabajando para presentar a sus mejores nombres de cara a noviembre.

En ese sentido, la derecha pareciera tener un camino algo más avanzado, pues al menos ya tiene tres nombres claros como aspirantes a La Moneda: por el lado de Chile Vamos está la UDI Evelyn Matthei; por el Partido Republicano competirá José Antonio Kast; y por parte del incipiente movimiento libertario aparece el diputado Johannes Kaiser.

No hay que olvidar que la derecha también tiene otros nombres sonando para la Presidencial, como el de Rodolfo Carter (independiente), el de la senadora Ximena Rincón (Demócratas) y el de Franco Parisi (Partido de la Gente). De esta manera, resta saber si habrá Primarias en Chile Vamos y si estos nombres se podrían incluir en ella.

Pero en la vereda del frente las cosas no aparecen tan claras. Esto, ya que en el oficialismo aún no existe un nombre potente por el que sus "dos almas" se unan tras él o ella. En primera instancia, se deslizó la opción del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, cuestión que descartó de plano. Luego comenzó a sonar el nombre de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que recién en marzo tomará una decisión. Incluso el senador de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, llegó a sonar como una posibilidad.

Es en medio de este proceso de incertidumbre, sumado a que ninguna de las figuras oficialistas logra repuntar en las encuestas, que el nombre de la ex Presidenta Michelle Bachelet comenzó a sonar con fuerza en la agenda pública como una posible candidata para volver a La Moneda. No obstante, esta situación también presenta complicaciones, ya que la ex Mandataria ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a repostularse.

Los más entusiasmados con el posible regreso de la ex Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos destacan que su figura podría dar continuidad al Gobierno del Presidente Gabriel Boric y, de paso, unir a la fragmentada izquierda, ante el desafío de que la derecha pueda asumir nuevamente la administración gubernamental.

Otro antecedente que hay que tener en cuenta es justamente el de las encuestas. Según el segundo sondeo de Cadem en febrero de 2025, centrada en la carrera presidencial del 16 de noviembre, los resultados dan cuenta que un 50% tiene decidido o podría llegar a votar por la ex Presidenta Michelle Bachelet; mientras que un 55% dice que lo haría por Evelyn Matthei. Esto cobra suma relevancia, considerando que una persona que ni siquiera es candidata ya tiene prácticamente alcanzada a quien se posicionaba como la carta más fuerte y en campaña –no oficial– desde hace ya varios meses.

"TREMENDA CANDIDATA"

En base a este escenario, Puranoticia.cl tomó contacto con algunos líderes del oficialismo en la región de Valparaíso, para conocer su postura frente a la posibilidad que la ex Presidenta Michelle Bachelet asuma nuevamente el desafío por llegar al Gobierno.

Tal es el caso del diputado y presidente regional del Partido Socialista (PS) en Valparaíso, Nelson Venegas, quien señaló a Puranoticia.cl que "Michelle Bachelet es una tremenda candidata en todos los sentidos, no sólo ahora, sino que siempre. Yo siento que la derecha ha cometido errores, como los que cometió con Joaquín Lavín y ahora con Evelyn Matthei. Pusieron a correr demasiado luego sus respectivas candidaturas".

"Ya lo decía Sun Tzu en «El Arte de la Guerra»: cuando la guerra es muy prolongada y larga, llegas al final totamente desgastado. Entonces es cierto que ellos pudieron haber cometido errores tácticos. Michelle Bachelet, aún diciendo que no quiere ser Presidenta, ya la tiene empatada (a Matthei), porque sabemos que en una encuesta los márgenes fluctúan entre un 2 y un 5%, entonces ya empató a una candidata que viene haciendo campaña hace mucho rato y que ha mostrado sus ganas de ser Presidenta de la República", continuó el legislador del Distrito 6.

Además, Venegas destacó a la ex Presidenta, diciendo que "Bachelet no sólo sabe ganar elecciones, sino que también tiene un carisma demasiado contundente. Quienes la conocemos de hace tiempo sabemos que ella, me atrevo a decir, es la última de las líderes carismáticas de nuestro país. Antes de ser Diputado fui Alcalde, y antes fui Secretario Municipal, y nunca olvidaré una protesta de un comité de allegados que gritaban en contra de ella. Pero de repente llegó ella y la gente se volvió loca y se empezó a sacar fotos porque ella tiene un magnetismo muy especial".

También tuvo palabras para la derecha, afirmando que "creo que hay un cierto grado de preocupación en ellos, por lo tanto hacen esta convocatoria a la derecha y la extrema derecha a que vayan a una Primaria porque sabemos que están bastante descolgados con Kaiser y Kast, que quieren llegar a primera vuelta. Frente a una situación de esta naturaleza donde, si compitiera la Presidenta Bachelet y ellos tuvieran candidaturas de Matthei, Kast y Kaiser, evidentemente que es un problema para ellos y, por lo tanto, lo que hay desesperación y un llamado a su sector a unirse".

¿APOYO FRENTEAMPLISTA?

Luego, Puranoticia.cl tomó contacto con el presidente regional del Frente Amplio (FA) en Valparaíso, Sebastián Farfán, quien adelantó que "estamos en un proceso de debate sobre la apuesta presidencial. El día 15 de marzo tenemos un Comité Central bien importante, pero esperamos antes, al menos en la región de Valparaíso, el martes 4 de marzo, tener una resolución acabada por parte de los distintos comunales".

De esta manera, precisó que lo que se está discutiendo actualmente es "cuál es el mejor escenario para poder llegar a la Presidencial. Al menos, mi visión particular, es que Michelle Bachelet es la carta más competitiva del arco progresista".

"Yo creo que hay que discutir, incluso más que el tema de la figura, ver qué es lo que buscamos y creo que lo clave para nosotros debiera ser proyectar el ciclo de reformas abierto por el Gobierno de Gabriel Boric y desde ahí buscar la figura más competitiva, que me parece que hoy es Michelle Bachelet", prosiguió.

Por último, el ex Core de Valparaíso indicó que el detalle de las cartas parlamentarias se verá después del debate en torno a la Presidencial: "Vamos a ir escalonadamente: primero, creo que tenemos rque resolver el tema presidencial, que es un tema que nos está pesando; y segundo el tema del Senado, para después ver la Diputación".

LA POSTURA DEL GOBERNADOR

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, también abordó las implicancias de una posible candidatura presidencial de Michelle Bachelet, señalando que "sin duda que el 2025 va a estar marcado por las elecciones parlamentarias y presidenciales, todo el mundo lo sabe y, por tanto, gran parte de la política pública va a estar orientada, fundamentalmente, a dar respuesta a aquello".

La máxima autoridad en la Quinta Región concluyó manifestando que "pronunciarme sobre algún candidato o candidata me parece que es una cuestión completamente prematura. Creo que hay mucha especulación hoy día y, por tanto, no me voy a pronunciar sobre una situación que todavía sigue siendo ficticia".

Pero más allá del interés expresado por dirigentes locales, lo más importante es saber qué piensa la propia Michelle Bachelet quien, como ya dijimos, rechazó en más de alguna oportunidad la posibilidad de volver a competir por La Moneda; esto, antes de iniciarse la ofensiva de importantes figuras oficialistas que intentan convencer a la ex Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos de repostularse.

