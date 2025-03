El gran negocio de la publicidad en la vía pública le adeuda más de $3 mil millones al Municipio de Viña: concejales exigen medidas

Un verdadero escándalo dio a conocer el concejal Sandro Puebla en la última sesión del Concejo Municipal de Viña del Mar, instancia donde en la «Hora de Incidentes» reveló que empresas le adeudan al Municipio más de tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) por concepto de derechos publicitarios en espacios públicos.

En específico, el edil independiente (pero cercano al Partido Socialista) expresó su preocupación por que la Corporación Municipal de Viña del Mar estaría entregando espacios públicos a empresas dedicadas al rubro de la publicidad, muchas de las cuales sencillamente no le pagan a la casa edilicia los derechos que corresponden.

"Es decir, le pagan un dinero a la Corporación Municipal o a las organizaciones, pero no le pagan a la Municipalidad los derechos que corresponden legalmente", indicó el concejal viñamarino, quien agregó que "lo encuentro impresentable, debería estar prohibido que empresas que le deben al Municipio derechos municipales puedan explotar o ser contratadas por la Corporación Municipal u otras organizaciones para utilizar estos espacios publicitarios, mientras le deban dinero al Municipio".

Por este motivo, Puebla solicitó a la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti que adopte medidas y que le entregue información detallada de cuáles son las empresas que adeudan derechos publicitarios al 15 de marzo y que, de paso, disponga que tanto la Corporación Municipal como a otras entidades a las que se les han otorgado estos espacios publicitarios, "no puedan contratar con estas empresas deudoras".

También solicitó que la Corporación Municipal le haga llegar el listado de las empresas a las cuales ha contratado para explotar estos espacios de publicidad en Viña.

En ese sentido, junto a afirmar que las firmas "están lucrando a costa de recursos que debieran entrar al Municipio", la autoridad comunal propuso que "lo que se me ocurre es que se cree una especie de Dicom Municipal con estas empresas que están lucrando, pero que no pagan los derechos municipales, lo cual es impresentable".

"Yo creo que hay que tomar medidas, como crear un Dicom Municipal con este tipo de empresas y prohibir que puedan seguir comercializando espacios si es que no pagan lo que le deben al Municipio. El listado de estas empresas deudoras debe ser público y se le debe exigir a la Corporación Municipal y a las demás organizaciones que tienen concesionados espacios publicitarios del Municipio, que no podrán contratar a las empresas que estén en este Dicom Municipal", agregó el edil viñamarino.

Por último, el concejal Sandro Puebla expuso ante sus pares en la sesión ordinaria de este martes que "es clave poder fiscalizar este tema, porque hay muchos recursos involucrados que son públicos, que deberían haber entrado al Municipio para ser destinados a obras o trabajos con los vecinos y que acá se están perdiendo o derechamente se quedan en los bolsillos de las empresas de publicidad".

Información a la que pudo acceder Puranoticia.cl da cuenta que, por ejemplo, empresas como APPSU SPA más de 16 millones de pesos al Municipio de Viña del Mar; que otras como Grupo Big Limitada deben casi 75 millones de pesos; que Servicios Publicitarios Flesad Ltda. registran una deuda por casi 465 millones de pesos; y que Costa Reñaca Spa debe cerca de $129 millones por derechos publicitarios.

A la luz de estos antecedentes, Puranoticia.cl tomó contacto con algunos concejales de la Ciudad Jardín, quienes analizaron este verdadero escándalo destapado en sesión.

Por ejemplo, el concejal Carlos Williams (independiente) comentó que "es un tema que a la brevedad debe ser abordado por el Departamento de Ingresos del Municipio de Viña del mar. Si esta deuda es real, debe ser cobrada por los canales correspondientes. La Dirección Jurídica deberá resolver si se ajusta a derecho crear un Dicom Municipal, porque no podríamos ir contra lo que establece la Ley".

En tanto, el concejal Andrés Solar (Republicanos) sostuvo que "nos hemos enterado que son muchas las empresas que le deben dinero a la Municipalidad por derechos de publicidad en la ciudad. Acá las empresas, si quieren poner publicidad en recintos públicos, deben pagar porque deben entender que nada es gratis. En paralelo a esto, refleja lo mal cobrador que es el Municipio con estas empresas, que no sólo tienen deuda con el Municipio, sino que en paralelo hacen negocios con la Corporación Municipal, que preside la alcaldesa y su gerenta es Camila Brito. Esto es inaceptable porque, en vez de existir un castigo, existe en muchas ocasiones un premio".

En cuanto a la propuesta de Dicom Municipal, el edil sostuvo que "no estoy ni a favor ni en contra, ya que no va a cambiar la realidad de la deuda. Lo que yo esperaría es una Municipalidad eficiente en la cobranza y un mínimo de comunicación entre la Municipalidad y la Corporación Municipal, entendiendo que ésta no se manda sola y así no sigan haciendo negocios con empresas que tienen deuda con la Municipalidad. No podemos seguir "premiando" a los morosos".

También del Partido Republicano, la concejala Antonella Pecchenino indicó en conversación con Puranoticia.cl que "si uno ve deudas de empresas por publicidad y deudas por pagos de permisos en distintas actividades, siempre hay una deuda en el porcentaje que todos pagan, y dentro de esas siempre hay una deuda incobrable, que no son las recientes, que son las que llevan mucho tiempo y se hace incobrable. Lo que a mí no me parece es que empresas que tienen deudas con el Municipio sigan funcionando con los beneficios que tienen por estar en espacios públicos y en desmedro de otros que pudiendo pagar no pueden porque está adjudicado".

Esto lo complementó diciendo que esta publicidad "está ubicada en espacios de la Corporación Municipal, espacios publicitarios que están entregados como permiso precario, por lo tanto es la Corporación –que está dentro del Municipio pero que manejan como si fuera otra institución– la que tiene estos servicios con deudas impagas. Entonces creo que hay que ponerse ordenados y me parece bien que lo denuncien y que se termine la prestación del servicio, que se pague la deuda a medida que se pueda cobrar y dejarle esos espacios a otros que estén dispuestos a pagar".

Por su parte, la concejala Nancy Díaz (Frente Amplio) manifestó que "el año pasado también pedí un informe justamente por lo mismo, el cual me lo hicieron llegar y habían algunas morosidades que estamos revisando, pero es importante tener el informe actual. Lo conversamos con el concejal Puebla, le comenté lo que había hecho, y quedaron de enviarnos esta semana el informe donde aparecen los deudores, quiénes son los principales responsables y, de ser así, cobrar y empezar a revisar esos contratos".

"Estamos en un periodo de fiscalización y a la espera de estos informes completos para poder tomar decisiones y empezar a ver qué es lo más conveniente para el Municipio. Sin duda alguna, nos parece que no debería seguir la publicidad mientras aparezcan morosos, como en el informe que recibí el año pasado con dos o tres empresas –una de ellas Ferrani– y es lo que tenemos que volver a revisar", agregó.

Finalmente, el concejal Alejandro Aguilera (Frente Amplio) expresó a Puranoticia.cl que "la información entregada en Concejo Municipal es, a mi juicio, un tanto grave. Creo que hay que investigarlo a fondo, hay que fiscalizarlo a fondo. Yo no estoy de acuerdo que se ofrezcan regalías a empresas que le deben recursos al Municipio de Viña del Mar que –cabe recordar– son recursos de todos los viñamarinos y de todas las viñamarinas. Así que, en ese contexto, yo estoy de acuerdo en no entregarle ningún tipo de regalías a empresas o a firmas que mantienen deudas con el Municipio. Creo que hay que trabajar este tema en las próximas sesiones de Concejo y revisarlo en profundidad para que evidentemente esto no se vuelva a repetir".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl se comunicó con el Departamento de Comunicaciones del Municipio de Viña del Mar para solicitar un pronunciamiento a la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti, sin embargo, al menos hasta el cierre de esta nota, no hubo ninguna respuesta favorable a nuestras consultas.

