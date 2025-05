El fuerte emplazamiento de la Alcaldesa de Valparaíso al Gobierno tras incendio: "Si nos siguen abandonando, esto va a seguir pasando"

Un fuerte emplazamiento realizó la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, tanto al Gobierno como al Estado de Chile, para que tomen acciones concretas en el sitio patrimonial, el cual fue duramente golpeado por una nueva tragedia, esta vez por un incendio estructural que destruyó completamente una casona de tres pisos.

Cabe recordar que la emergencia dejó tres personas desaparecidas, cuatro personas lesionadas, dos de ellas de carácter grave, sumado a una seria crisis con las personas damnificadas, en su mayoría adultos mayores que diariamente recibían ayuda, tanto de alimento como de vestuario, de parte de la iglesia La Matriz, ubicada en el sector.

"Quiero aprovechar esta pantalla para hacer un llamado, y esto me parece lo más relevante de mi palabra: necesito que este Gobierno y todos los que vendrán, necesito que el Estado de Chile, se comprometa con el barrio patrimonial de Valparaíso. Nosotros como Municipalidad no damos abasto, tenemos realizado y hecho ya un plan de gestión para el barrio Puerto, pero la inversión que se necesita acá es de más de $80 mil millones. Tenemos el catastro, tenemos los proyectos, tenemos las medidas de mitigación, tenemos todo, pero necesitamos el financiamiento y ese financiamiento tiene que venir del Estado central, con un barrio que está profundamente empobrecido", comentó la jefa comunal porteña desde el lugar de la emergencia.

De igual forma, la alcaldesa Camila Nieto continuó su mensaje puntualizando que "las personas que vivían acá y que están ahora en el Mercado Puerto (en un albergue) y que son damnificadas, son personas mayores, son personas postradas, son personas que no tienen dónde vivir y que buscan esta forma de vivir, y esa es una realidad en nuestro barrio, y es una realidad que el Estado tiene que hacerse parte la recuperación y restauración del sitio del patrimonio. Tenemos una responsabilidad internacional a la que muchas veces se deja la Municipalidad completamente sola".

La autoridad también reflexionó diciendo que "los apoyos que se han dado a través del actual Gobierno, que implican una inversión de alrededor de $20 mil millones, déjenme decirle que obviamente es muy bien recibida, pero no suficiente. Por eso necesitamos un plan para Valparaíso, un plan que nos permita recuperar calle Serrano. Tuvimos una explosión de la cual todavía no nos recuperamos y eso fue el 2007".

"El llamado es a que el Estado se ponga, pero también el privado. Tenemos privados con mucha plata que tienen propiedades en el barrio Puerto y que necesitamos urgentemente que vengan a invertir en nuestra ciudad, y ese es el llamado que quiero hacer aprovechando esta pantalla porque se hace urgente", sumó.

La Alcaldesa de Valparaíso comentó desde las afueras de la iglesia La Matriz que "desde la Municipalidad se ha laborado y se ha creado una corporación que administra el Sitio el Patrimonio con fondos municipales. Esa corporación ha hecho un plan de gestión, ya que desde que se declaró Patrimonio de la Humanidad a Valparaíso hasta la fecha, recién ahora vamos a contar con un plan de gestión. Ese catastro implica que los privados que son propietarios y que tienen la posibilidad de invertir, porque también hay propietarios que abandonaron y que también se empobrecieron en la historia de sus vidas, pero también tenemos propietarios que pueden invertir en la ciudad, que pueden efectivamente hacerse responsable de sus edificios".

"Eso es parte de lo que nosotros hacemos un llamado, el llamado a este Gobierno y a los que vendrán, pero el llamado también es a los privados: necesitamos un compromiso hacia nuestra ciudad y específicamente hacia el Sitio del Patrimonio. La Municipalidad no puede sola y si nos siguen abandonando, estas situaciones van a seguir pasando. Esperamos que no con el ex Teatro Pacífico, por ejemplo, entonces necesitamos que nos apoyen en este trabajo", sentenció la autoridad edilicia.

PURANOTICIA