Detienen a sujeto que rompió ventana del auto de turistas brasileños para robarles especies en el Barrio Puerto de Valparaíso

Un hombre fue detenido por personal de carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Valparaíso, luego de ser sorprendido intentando robar especies desde un automóvil perteneciente a turistas de nacionalidad brasileña.

Durante patrullajes focalizados, los funcionarios de la 2ª Comisaría Central lograron la detención en flagrancia de un sujeto que rompió la ventana del vehículo en las inmediaciones de la tradicional plaza Echaurren, en el barrio Puerto de Valparaíso.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió interceptar al individuo en un lugar aledaño y, al ser fiscalizado, confesó espontáneamente su autoría en el ilícito.

Si bien, el imputado no encontró elementos para sustraer desde el interior del auto, se configuró el delito de igual forma, toda vez que el imputado confesó su actuar.

El detenido, identificado con las iniciales L.E.A.M., registra antecedentes por el mismo delito, por lo que pasará a control de detención durante este jueves 21.

VIDEO:

