Capturan a cuatro adolescentes que robaron un celular a una mujer en Viña del Mar

Cuatro adolescentes fueron detenidos por carabineros de la 5ª Comisaría de Viña del Mar, en el marco de un procedimiento por el delito de robo con violencia.

Mientras realizaban un patrullaje preventivo por el sector de 1 Norte, frente a la Universidad Santo Tomás, fueron alertados por transeúntes que momentos antes, cuatro delincuentes le robaron a una mujer, para luego huir a pie.

Ante esto, el personal de la policía uniformada logró dar con el paradero de los sujetos, quienes estaban corriendo por las calles paralelas, logrando así su detención.

Al momento en que se procedía a la detención, llegó la víctima al lugar, quien logró reconocer a los antisociales, por lo que, al revisar sus vestimentas, se recuperó el teléfono celular que le fue sustraído momentos antes en la comuna.

La víctima, que mantenía lesiones en su mano, por lo que fue trasladada a un centro asistencial de la comuna, avaluó el equipo sustraído en $1.000.000.

Los imputados, adolescentes de entre 15 a los 17 años, registran antecedentes y pasarán a control de detención por el delito cometido en la Ciudad Jardín.

PURANOTICIA