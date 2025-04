El drama de víctimas del megaincendio frente al descenso de temperaturas: "A nadie le importa que nuestros hijos se enfermen"

En precarias condiciones se encuentran muchos de los damnificados viñamarinos del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, en medio de terrenos donde hay unos cuantos palos que dan a entender que se construirá una vivienda y donde hay algunas casas levantadas, pero que no pasaron la prueba de fuego del invierno anterior y tampoco de las recientes lluvias del domingo, pues se volvieron a filtrar.

Ha pasado más de un año de esta tragedia calificada como uno de los desastres más grandes del país en los últimos 30 años y los vecinos siguen esperando la reconstrucción, proceso que incluso desde el mismo Gobierno han calificado como lento. Basta recordar la frase del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien en enero de este año dijo que éste “objetivamente ha sido lento”.

El megaincendio consumió más de 8.500 hectáreas, cerca de 15.500 viviendas fueron afectadas por las llamas y el número de víctimas fatales llegó a 137. El Gobierno cifró en 4.385 las casas afectadas por el megaincendio con algún nivel de daño. De estas, 3.043 son de familias hábiles para recibir subsidios habitacionales. 626 de familias que ya tienen un subsidio nominado y un número similar que tienen un subsidio entrante, sumando más de 1.200 viviendas en proceso de gestión para la nominación, lo que se traduce en un avance del 41 por ciento del catastro general.

Según el ministro Montes, se han entregado 53 casas definitivas y hay 1.262 subsidios en proceso. Sin embargo, las víctimas del mega incendio cuestionan las cifras, asegurando que “no cuadran” con lo que se observa en terreno.

LA INTERMINABLE ESPERA

Con este escenario, Puranoticia.cl habló con varios de los damnificados, quienes coinciden en que “el Gobierno los abandonó” y están conscientes de que los próximos meses serán duros: se viene el invierno, el frío, las lluvias y esas pocas casas levantadas se mojarán por dentro.

Paola Pizarro, dirigente social de Achupallas, en Viña del Mar, aseguró a Puranoticia.cl que “reconstrucción no hay ninguna, sólo visitas de arquitectos, de constructoras que se han asignado para hacer las construcciones de las viviendas nominadas. Digo nominadas porque no todos tienen subsidios de reconstrucción. Hay mucha burocracia para hacer las reconstrucciones y más de un 60% se trata de autoconstrucciones de la propia gente, la que se está endeudando, porque no pueden seguir esperando la reconstrucción”.

Al ser consultada sobre cuál es la condición concreta en la que se encuentran, la mujer respondió que "en ninguna condición. El domingo los vecinos se mojaron, se llovieron enteros en las casas que ellos mismos han ido construyendo. No hay más plata para seguir construyendo, todos estamos comprando materiales de segunda mano, techos, latas, porque no hay plata para los materiales nuevos, ya que están al triple de lo que costaban. Deja mucho que desear el abandono del que somos víctimas”.

La dirigente ejemplificó lo difícil que les resulta a los damnificados llegar a las autoridades gubernamentales y municipales de la región de Valparaíso para que escuchen sus demandas, teniendo que recurrir a parlamentarios y concejales para que les ayuden a gestionar una reunión con la alcaldesa Macarena Ripamonti y con el ministro Carlos Montes. “Es el colmo que se tengan que estar recogiendo firmas para que nos den una audiencia. A todas las autoridades se les pidió ayuda –menciona a la Delegación Presidencial Regional, la Gobernación Regional, el Serviu y la Municipalidad de Viña- para quienes se vieron afectados por las lluvias del domingo, se les dio los números de teléfonos y videos de cada uno de los casos y no han sido capaces de llamarlos. ¿Para qué dicen que le mandemos información si no responden?”.

Pizarro relató que las viviendas que se están ofreciendo son pequeñas, ni siquiera la mitad del inmueble que tenían antes de la tragedia. “No pueden estar construyendo cajas de fósforos a personas que sí le dieron, hace años, viviendas dignas. ¿Cómo se van a demorar tres años en construir? Son viviendas armables, no son viviendas sólidas. Sí están haciendo por mi calle una casa, de 60 en total, en un mes, hasta que otra demore en salir nominada, esto entonces es de nunca acabar. Va a pasar este Gobierno, va a venir el otro y quién asegura que el próximo Gobierno tenga la gentileza de seguir construyendo. ¿Para qué se siguen derivando dineros a entidades privadas y del Serviu, cuando no cumplen con los tiempos y las metas?”.

Y VIENE EL INVIERNO...

Otra de las víctimas del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, vecina del sector Independencia, en Viña del Mar –y que pidió la reserva de su identidad–, manifestó que “ya estamos sintiendo cómo la temperatura ha bajado, de madrugada hace frío y el viento se pasa por los bordes de las ventanas. Aquí estamos en malas condiciones, pero a nadie le importa que nuestros hijos se mojen, se enfermen. La gente no tiene plata, no tiene cómo sobrevivir, muchos de mis vecinos están cesantes, hasta el día de hoy”.

En el caso de la comuna de Quilpué, el Sistema de Información Social en Emergencias (SISE) entregó la cifra informada en el Plan de Reconstrucción: 2.319 hogares y 6.070 personas perdieron sus hogares o sufrieron daños significativos en sus propiedades, principalmente de los sectores de Canal Chacao, población Argentina y Pompeya.

Juan, quien también es uno de los damnificados del sector de Pompeya, en Quilpué, indicó a Puranoticia.cl con respecto a la temporada de invierno que se avecina, que "vamos a seguir resistiendo, hemos pasado frío y calor. Ojalá que no sea un invierno tan lluvioso y la casa aguante y no se filtre. Con mi cuñado, compramos todos los materiales de segunda mano y confío en que lo que se viene no se más crudo de lo que ya vivimos”.

