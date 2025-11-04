El drama de los viñamarinos que llevan 4 días sin agua potable: Lagomarsino denuncia que camión aljibe llegó recién la tercera noche

El diputado Tomás Lagomarsino, junto a vecinos de la población Alborada de Viña del Mar, denunciaron que en el sector se encuentran cumpliendo cuatro días sin agua potable, por lo que emplazaron a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a que actúe frente al incumplimiento. Además, revelaron que la empresa sanitaria responsable del suministro dispuso de un camión aljibe recién durante la tercera noche.

Desde el mismo sector de Las Palmas, en Forestal, parte alta de Viña del Mar, el parlamentario denunció que “hay vecinos que llevan cuatro días sin agua potable”.

“Esto es intolerable, producto de que este pasaje Calle Nueva, entre Capela y Estrella, lleva todo este tiempo sin el suministro de un servicio tan esencial como es el agua potable”, remarcó el legislador que busca la reelección este domingo 16 de noviembre.

Por lo mismo, señaló que “hemos pedido a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que tome cartas en el asunto para que se reponga a la mayor brevedad posible este servicio que es esencial, y el cual recién a la noche del tercer día se hizo presente la empresa sanitaria con un camión aljibe para proveer de agua potable a los vecinos”.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos de Alborada, Graciela Jerez, manifestó que “la verdad es que los vecinos están sufriendo esto desde hace bastante tiempo con el tema del corte de agua potable. Una, por el tema de que se corta el suministro; y otra, porque tiene muy baja la potencia del agua”.

“En realidad, nos hemos visto afectados todos los vecinos de la población Alborada, todo el pasaje Calle Nueva, entre los pasajes Capela y Río Bajo, están todos ya cuatro días sin agua”, agregó.

Por último, alertó que “lamentablemente hay mucha gente adulta y niños que están padeciendo este tema, que se sabe que el tema sanitario es muy engorroso y que se necesita el suministro de agua potable que es un elemento esencial para todas las familias”.

(Imagen de referencia)

