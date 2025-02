El drama de los locatarios del barrio Puerto: De las peleas de "curados" a los asaltos y enfrentamientos con cuchillos y/o pistolas

El barrio Puerto de Valparaíso es considerado uno de los más antiguos y tradicionales de la comuna. Sin embargo, con el paso de los años, se ha ido convirtiendo en un espacio que pareciera estar al final, al fondo, en el patio trasero de la ciudad, donde tanto sus residentes y turistas que llegan al sector saben que tiene sus dificultades, que es un terreno donde los delincuentes se han instalado y que otros lo usan como baño público, además de punto de encuentro para compartir alcohol y drogas.

¿Y la famosa plaza Echaurren? De ella queda, la verdad, bien poco... los locales que por años eran el punto de encuentro de estudiantes universitarios, como es el caso del Liberty, cada día está decayendo y ahora cualquiera prefiere ir a algún restaurante barato donde sienta un poco más de tranquilidad y no escuchar las peleas de “curados”.

Puranoticia.cl recorrió el barrio Puerto, observando que el panorama es tan desolador como insalubre, con varios locales rayados con spray y otros que bajaron sus cortinas, esfumándose junto a ello los sueños de sus propietarios y trabajadores que, además, perdieron su fuente laboral. De la arquitectura tan característica del sector, cada vez cuesta más encontrar un inmueble que no haya sido vandalizado. Si hasta al frente del edificio de la Armada hay puestos formales de vendedores ambulantes que han sido autorizados por el Municipio de Valparaíso para que funcionen en el lugar.

La escena para un turista, por decir lo menos, debe ser pintoresca; mientras que para los propios porteños, una imagen que da cuenta de cómo ha ido cambiando Valparaíso: de ser un lugar bello arquitectónicamente hablando, a perder todo encanto.

UN ABANDONO HISTÓRICO

Puranoticia.cl conversó con varios propietarios y locatarios de los pocos locales que subsiste en el barrio Puerto, los que expresamente solicitaron que no figure ni su identidad y tampoco el nombre del local, para evitar represalias, porque “tenemos miedo. Estamos en un sector que es tierra de nadie. Acá vienen los delincuentes y hacen lo que quieren y al rato vuelve a pasar lo mismo, pero no hay quién se haga cargo”, afirmó la dueña de un emblemático negocio de la plaza Echaurren.

Un locatario de un mítico restaurante del barrio Puerto aseguró que "cada día, cuando abrimos el local, lo hacemos con miedo, porque no sabemos qué es lo que puede pasar durante el día. Ya no es la pelea de borrachos afuera del local y que uno salía y les pedía que se fueran y lo hacían. Hoy, hay robos, gritos de gente que es asaltada y las peleas son con cuchillos, en el mejor de los casos, o si no, pistola en mano”.

Patricio Veas, director de la Cámara de Comercio de Valparaíso, indicó a Puranoticia.cl que “hay un flagelo y un abandono social muy grande en el barrio Puerto, que no es de hoy. Es un abandono histórico y siempre ha sido un punto neurálgico que atrae la visita de los delincuentes, que atrae a la prostitución, que atrae a la drogadicción desde que el puerto es puerto, en realidad”.

Agregó que antes estaba el barrio chino (en torno a la plaza Echaurren, plazuela San Francisco y La Matriz, a los pies de los cerros Arrayán, Santo Domingo, Toro y Cordillera), que “era mucho más álgido en el tema de la delincuencia, el abandono y la pobreza. Hoy día, hay un despoblamiento total del barrio Puerto, que hace que se note, que se perciba y se sienta más este abandono. Ha habido un aumento de los robos a los vehículos, donde les rompen los vidrios para sacar las especies y, esto, muchas veces es producto de los cuidadores irregulares de autos".

"Hay un descontrol de estacionamientos irregulares en las principales calles del barrio Puerto, en los ejes principales donde ni el Municipio ni Carabineros están fiscalizando ni pasando partes. Eso llama a que se estacione gente que no es de acá y que después aparezcan los ladrones, le quiebren el parabrisas y se lleven las especies. Todos los días está ocurriendo eso”, complementó Veas.

El dirigente gremial precisó que otro factor que genera conflicto en el barrio Puerto “son las viviendas okupa o viviendas abandonadas que han sido tomadas por gente en situación de calle y que ha generado incendios y en su interior se practican actos que dejan mucho que desear, principalmente el consumo de drogas y el microtráfico de pasta base. Eso, llama a aumentar la delincuencia y la fiscalización que ha habido en el Puerto ha aumentado, pero al no ser algo sistemático o por horas prolongadas, se dan estos espacios y los delincuentes aprovechan de asaltar”.

PURANOTICIA