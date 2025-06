El drama de los damnificados del megaincendio por el temporal en Viña del Mar: "Se escuchaba como se volaban los techos"

Dramática es la situación que enfrentan los vecinos damnificados del megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, debido al paso del intenso sistema frontal que se registra en la región de Valparaíso y toda la zona centro-sur.

Amanda Guerra, presidenta de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio 2024, detalló con Puranoticia.cl los principales problemas que han tenido los afectados por la tragedia que le costó la vida a 138 personas y que dejó alrededor de 20 mil damnificados.

En primera instancia, la dirigenta señaló que "hasta las 3:00 pude escuchar gente martillando. Eran como las 21:00 horas cuando el viento voló un techo en la Villa Independencia de Viña del Mar. Se escuchaba cómo volaban techos".

Luego precisó que "la gente se está abrigando porque está demasiado helado y la lluvia estuvo muy fuerte, parecía como si fueran granizos. A ratos es bien fuerte y a ratos para. Los vientos mermaron, pero la verdad es que estamos preocupados".

Junto a comentar que la conexión con el Municipio de Viña del Mar es nula, Guerra también abordó lo planteado por la Delegación Presidencial Regional, donde el delegado Yanino Riquelme "decía que estaban preparados, pero no estamos informados. Lo voy a reiterar: debe estar enterado el presidente de la Junta de Vecinos, Alejandro Moreno, pero si está enterado, él no informa. Hay como tres WhatsApp de la Junta de Vecinos, pero no informan qué es lo que harán".

"La Junta de Vecinos es grande, hay un Centro de Madres también, y podría ser un punto donde el Municipio de Viña del Mar podría entregar cosas. Supe por terceros que entregaron nylon, pero nadie sabía nada", continuó expresando la dirigenta.

Respecto a la situación de los niños que viven en las zonas afectadas por la tragedia, Amanda Guerra expuso que "hoy día la mayoría no envió a los niños al colegio y si lo hacen es porque ya no tienen con quién dejarlos porque trabajan. Pero no los mandan, porque esto trae enfermedades y uno tiene que evitarlo. Además, los niños siempre andan pegándose enfermedades y virus, así que hay que evitarlo porque la salud tampoco es muy buena. Hay que cuidarse y la gente es consciente".

PURANOTICIA