El desesperado llamado de ayuda del padre de menor desaparecido en playa de Valparaíso: "Es angustioso no saber nada"

A pocos días de cumplirse un mes desde que Martín Díaz (14) desapareciera tras estar bañándose en la playa Las Torpederas de Valparaíso, el diputado Tomás Lagomarsino y el padre del menor, Marcos Díaz, llegaron hasta el Congreso para denunciar retrasos y una serie de problemas en lo que fue la búsqueda por parte de la Armada.

En la instancia, y luego de reiteradas peticiones a la ministra de Defensa, hicieron un llamado a no deponer la búsqueda de Martín y así poder darle una justa sepultura.

El parlamentario del Distrito 7 de Valparaíso expuso que “lamentablemente en Chile tenemos, desde el año 2022, la ley que determina la búsqueda unificada de personas desaparecidas, la Ley 21.500, que a pesar de ser de dicho año, todavía no cuenta con el reglamento para su correcta implementación que estaba a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de aquel entonces, y que todavía no existe”.

Asimismo, señaló que “el caso de Martín Díaz refleja lo que sucede en la gran mayoría de situaciones de este tipo: cuando una persona desaparece, el Estado no actúa de forma coordinada ni oportuna”.

“En este caso, no se activó el grupo de rescate especializado en materia marítima, que es el Grupo Gersa, y que existen dos de estos grupos a nivel nacional: un grupo en Caldera y otro en Concepción. Y que para otras situaciones, para una joven que desapareció en Las Salinas hace un tiempo, se activó rápidamente. Y no nos explicamos por qué no sucedió esto oportunamente en este caso”, agregó.

En ese contexto, indicó que “la marina no activó todos los dispositivos que podía realizar, como lanchas rápidas. Y adicionalmente hubo una serie de días donde inconvenientes y desperfectos de los mismos equipos con los que cuenta la Armada también impidieron que aquellos días se continuará con la búsqueda. Por lo cual, de las dos semanas y fracción que estuvo la Armada buscando, hay varios días de ellos que fueron inútiles porque no se podía realizar esa búsqueda por los desperfectos con los que contaban”.

Además, planteó que “hemos hablado en reiteradas oportunidades con la ministra de Defensa (Adriana Delpiano), a la cual la llamamos a empatizar con el dolor de esta familia y no deponer la búsqueda de Martín, producto de que él y su familia necesitan que su cuerpo sea encontrado para darle una justa sepultura”.

Por su parte, el padre de Martín, Marcos Díaz, manifestó que “el día 13 de septiembre mi hijo se lanzó a Las Torpederas. Han sido días bastantes angustiosos, 22 días sin saber nada de él. La Armada dejó de buscarlo, estuvo dos semanas haciéndolo sin resultados”.

En ese sentido, afirmó que “en este momento estamos solos. Nadie ha ido. No he recibido ayuda de nadie. Y ya van 22 días que son angustiosos”.

“Por eso le vengo a pedir la ayuda a los diputados. Que me ayuden, porque es angustioso no saber nada de mi hijo”, concluyó.

