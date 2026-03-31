El crudo relato del presunto delito sexual cometido por el Alcalde de Quintero contra una trabajadora de un restobar local

Una denuncia por presuntos delitos de connotación sexual mantiene bajo investigación al alcalde de Quintero, Rolando Silva, luego de que una querella en su contra fuera declarada admisible por la justicia.

La abogada querellante, Cynthia Pérez, entregó un relato detallado en Puranoticia Matinal —basado en lo señalado por su representada— sobre cómo habrían ocurrido los hechos, los que se remontarían al pasado 8 de marzo en un restobar de la comuna.

Según lo expuesto, la denunciante se encontraba trabajando en el lugar cuando el alcalde habría llegado acompañado de otras personas. En ese contexto, y tras una interacción vinculada a un eventual traslado, se habría producido un primer episodio.

“Yo ni siquiera lo vi venir”, habría señalado la víctima, de acuerdo con el relato de la abogada, al describir el momento en que el imputado presuntamente se le habría acercado y habría realizado tocaciones de carácter sexual sin su consentimiento.

Siempre en base a esta versión, la trabajadora habría intentado alejarlo, mientras el alcalde se habría retirado hacia el grupo con el que compartía. Posteriormente, la mujer habría relatado lo ocurrido a personas cercanas en el lugar.

De acuerdo con la querella, existiría un segundo episodio que se habría producido minutos más tarde, cuando la denunciante habría accedido —en un contexto laboral y acompañada— a realizar un traslado en vehículo.

Durante ese trayecto, que habría sido de corta distancia, el alcalde nuevamente habría incurrido en conductas de connotación sexual. “Comienza nuevamente él a hacer tocaciones”, señaló la abogada, agregando que una tercera persona presente en el automóvil se habría percatado de la situación e incluso habría intentado intervenir.

La jurista indicó que estos antecedentes forman parte de una investigación en curso, en la que ya se habrían ordenado diversas diligencias, entre ellas la revisión de eventuales registros de cámaras de seguridad del local.

Por su parte, el alcalde Rolando Silva rechazó “de manera rotunda y categórica” las acusaciones, calificándolas como “injustas y calumniosas”, y aseguró que no habría tenido participación en los hechos que se le atribuyen.

Asimismo, manifestó su disposición a colaborar con la investigación, señalando que serán las instituciones competentes las encargadas de esclarecer lo ocurrido.

Cabe hacer presente que el caso se encuentra actualmente en etapa investigativa y bajo reserva en varios de sus aspectos, con el fin de resguardar a las partes involucradas, en un contexto en que aún no existe un pronunciamiento judicial definitivo.

PURANOTICIA