Contraloría ordena sumario al Hospital Fricke de Viña por millonarias contrataciones con fundaciones y posibles conflictos de interés

La Contraloría General de la República instruyó la apertura de un procedimiento disciplinario en el Hospital Dr. Gustavo Fricke tras detectar una serie de irregularidades administrativas, deficiencias de control interno y eventuales conflictos de interés en contrataciones de servicios médicos realizadas con la Fundación Instituto Quirúrgico Viña del Mar y la Fundación Cardiovascular Dr. Jorge Kaplan Meyer.

El informe final de auditoría concluyó que el establecimiento de salud incurrió en prácticas que vulneraron normas de compras públicas, control administrativo y probidad, incluyendo la regularización extemporánea de prestaciones médicas por más de $1.213 millones, pagos fuera de plazo, ausencia de mecanismos de control y participación de funcionarios con vínculos directivos en entidades proveedoras.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la aprobación tardía de servicios médicos ya ejecutados. Según la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado, el hospital emitió resoluciones exentas para regularizar prestaciones realizadas entre 2023 y 2025, pese a que estas debían contar con autorización y formalización previa.

Del total observado en la investigación de la Contraloría, $710 millones corresponden a servicios prestados por la Fundación Instituto Quirúrgico Viña del Mar y otros $503 millones a la Fundación Cardiovascular Dr. Jorge Kaplan Meyer, lo que –según el organismo– vulnera el principio de irretroactividad de los actos administrativos y la Ley de Compras Públicas, debido a que las prestaciones fueron ejecutadas sin contratos formalizados previamente ni procesos concursales ajustados a la normativa vigente.

Aunque el hospital base de la Ciudad Jardín argumentó en su respuesta que las contrataciones respondieron a necesidades asistenciales urgentes y continuidad de atención de pacientes, se mantuvo la observación y se ordenó instruir un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.

JEFATURAS CUESTIONADAS

La auditoría también detectó que funcionarios que ejercían cargos directivos en el hospital mantenían simultáneamente cargos en las fundaciones proveedoras. Entre ellos, jefaturas quirúrgicas y de cirugía cardiovascular que, además de desempeñarse en el recinto asistencial, integraban directorios de las fundaciones contratadas.

Si bien, el Hospital Dr. Gustavo Fricke sostuvo que dichas jefaturas no participaron directamente en procesos de contratación, Contraloría advirtió que sí intervenían en programación de pabellones, coordinación quirúrgica, asignación de recursos y gestión clínica, lo que podía influir en la ejecución de los convenios.

El informe del organismo fiscalizador concluye que no existieron medidas suficientes para prevenir riesgos de conflicto de interés ni mecanismos de abstención formal en decisiones vinculadas a las prestaciones externalizadas.

CIRUGÍAS DE ANESTESISTAS

Otro de los hallazgos apunta a anestesistas que participaron en procedimientos realizados por la Fundación Instituto Quirúrgico Viña del Mar en horarios coincidentes con su jornada laboral en el establecimiento asistencial de la Ciudad Jardín.

La Contraloría identificó múltiples casos de superposición horaria que no fueron detectados por los controles internos del recinto de salud viñamarino.

Aunque el hospital argumentó que existe flexibilidad horaria autorizada por el Ministerio de Salud para equipos de pabellón, el organismo fiscalizador concluyó que no existen antecedentes suficientes para acreditar que las horas utilizadas en prestaciones externas hayan sido efectivamente restituidas o compensadas.

Asimismo, se cuestionó que memorándums internos que advertían traslapes horarios no derivaran en descuentos ni medidas correctivas.

OTRAS IRREGULARIDADES

El informe también identificó una serie de falencias administrativas y de control interno. Entre ellas, pagos a proveedores efectuados fuera de los plazos contractuales; memorándums de recepción de servicios sin firma del administrador de contrato; falta de segregación de funciones en procesos de validación y pago; debilidades en revisión de controles de asistencia; y ausencia de aplicación de descuentos remuneratorios por atrasos e incumplimientos de jornada.

En varios casos, el hospital reconoció las observaciones y anunció medidas correctivas futuras. Sin embargo, Contraloría decidió mantener los reparos debido a que las acciones aún no se encontraban implementadas al momento de la auditoría.

De esta manera, el organismo fiscalizador del Estado instruyó al recinto viñamarino iniciar un procedimiento disciplinario y remitir los antecedentes a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de Contraloría dentro de un plazo de 15 días hábiles. Además, deberá implementar medidas correctivas y acreditar su cumplimiento mediante auditorías internas y reportes al Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría.

Cabe hacer presente que, además, entre las exigencias se incluyen formalizar previamente las contrataciones; reforzar controles sobre jornadas laborales; regular conflictos de interés; mejorar mecanismos de supervisión; y asegurar cumplimiento estricto de la Ley de Compras Públicas y normas de probidad administrativa.

PURANOTICIA