El comodato de $800 millones que tensiona a Hijuelas: acusan falta de rendición de cuentas y cuestionan uso de recinto municipal

Una sentencia judicial, informes municipales que advertían “posibles incumplimientos graves” y cuestionamientos de integrantes de la Agrupación Turística, Artesanal, Cultural y Emprendimiento El Valle de Hijuelas, mantienen bajo escrutinio el comodato del inmueble municipal «Centro de Productos Típicos», entregado en 2021 a la entidad.

El recinto, cuya construcción significó para la Municipalidad de Hijuelas una inversión superior a los $800 millones, vuelve a estar en el centro de la discusión luego de que el Juzgado de Letras de La Calera ordenara en febrero de este año a la organización rendir una cuenta documentada de su administración, mientras una comisión fiscalizadora municipal solicitó revisar y emitir un pronunciamiento respecto del comodato.

A estos antecedentes se suma ahora el relato de Claudia Vega, exasociada de la agrupación, quien en conversación con Puranoticia.cl cuestionó la forma en que habría sido administrado el recinto municipal y aseguró que los integrantes de la entidad de emprendedores no recibieron información sobre los recursos manejados.

FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El origen de la controversia judicial estuvo precisamente en los cuestionamientos de algunos socios respecto de la administración de la agrupación.

Los demandantes sostuvieron que desde el año 2021 no se habían realizado los balances correspondientes ni se les había permitido acceder a los estados financieros, desconociéndose el destino de los ingresos de la organización.

El Juzgado de Letras de La Calera dictó sentencia el 10 de febrero de 2026 y acogió la demanda, estableciendo que la organización representada por una persona identificada como P.V.L. debía rendir una cuenta documentada de su administración.

La resolución estableció que la rendición debía abarcar los últimos cuatro años e incluir balances mensuales y anuales, además del detalle de ingresos, egresos, inversiones, gastos y actos de disposición de fondos. El plazo fijado fue de 30 días una vez que la sentencia quedara ejecutoriada. Sin embargo esto no ocurrió...

Claudia Vega, quien fue integrante de la agrupación, explicó las razones que llevaron a algunos socios a recurrir a la Justicia diciendo que "fue porque a ellos nunca se les rindió cuenta de nada, ni de los ingresos ni egresos. La representante legal comenzó a actuar solo con su familia, porque eran cinco personas de una familia. Entonces se tomaron el recinto y lo hicieron funcionar como un restaurante familiar (...) pero empezaron a hacer a un lado de a poco a todas las personas de la agrupación, a decirle que si no querían venir al turno, que no vengan y que renuncien".

De igual forma, indicó que "empezaron los conflictos y se fueron todos cabreando y le pedían que rindiera cuentas. Al principio manejaban un cuaderno para anotar las ventas, después ese cuaderno ya no estaba y dejaban solo una hoja en blanco para que lo anotaran y se llevaran la hoja. Nunca se hizo un balance, una rendición ni nada".

La exasociada aseguró además que los integrantes no habrían recibido información suficiente respecto de la administración financiera de la organización. "Nada, no se sabe nada, ellos nunca rindieron nada y desde febrero que está esa sentencia de esa causa que fue de tres de los miembros que decidieron presentar denuncia. Incluso hay una causa anterior que llegó después hasta el 2024. Creo que en el tribunal presentaron un par de hojas sueltas, pero nada de balances".

INFORMES MUNICIPALES

Los cuestionamientos no se limitan a la disputa entre los integrantes de la agrupación. Esto, debido a que durante el año 2025, la Dirección de Rentas y Patentes del Municipio de Hijuelas informó a la alcaldesa Verónica Rossat sobre la situación del recinto, dando cuenta de la existencia de “posibles incumplimientos graves”.

Los antecedentes técnicos apuntaban a eventuales irregularidades relacionadas tanto con el funcionamiento del establecimiento como con el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de comodato. En paralelo, en marzo de 2026, la Comisión Fiscalizadora de Desarrollo y Familia solicitó vía oficio revisar y emitir un pronunciamiento del comodato del inmueble municipal entregado a la agrupación.

La solicitud fue dirigida a la alcaldesa Rossat, pero nunca hubo respuesta...

REUNIONES FRUSTRADAS

Claudia Vega aseguró que "intentamos pedir una entrevista a fines de noviembre del 2025, donde solicitamos una entrevista con la alcaldesa. Dijeron que nos ban a llamar, pero nunca recibimos un llamado de vuelta. Enviamos correos a la secretaria municipal y ella dijo que se nos iba a citar, que nos iban a contactar para citarnos a una reunión, pero nunca nos contactaron para citarnos a una reunión".

De acuerdo a su relato, los integrantes que cuestionaban la administración del recinto intentaron obtener una respuesta de parte de la autoridad comunal, sin que, según afirma, esa reunión llegara a concretarse. Así, la controversia adquiere una dimensión política debido a que se trata de un inmueble municipal entregado en comodato y cuya infraestructura significó una inversión pública de más de $800 millones.

Sin embargo, cabe hacer presente que dicha cifra corresponde a la inversión asociada a la construcción del recinto y no equivale a recursos cuyo destino haya sido cuestionado judicialmente en la causa sobre rendición de cuentas.

¿QUÉ BUSCAN?

Vega sostuvo en conversación con Puranoticia.cl que el objetivo de quienes cuestionan la actual situación del recinto es que se modifique la administración del inmueble y que vuelva a cumplir con el propósito para el cual fue entregado.

"Que este comodato sea entregado a alguna agrupación o a un grupo de artesanos o a lo que sea, pero que se le dé el uso que corresponde, el uso por el cual fue asignado a una agrupación", explicó la exasociada de los emprendedores.

De esta manera, el caso mantiene abiertos dos debates distintos: por una parte, la obligación judicial de la organización de transparentar documentadamente su administración financiera y, por otra, la discusión respecto de la continuidad y cumplimiento de las condiciones del comodato de un inmueble municipal.

PURANOTICIA