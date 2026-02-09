El comienzo de la era Millones y el peso del Estado en Valparaíso: Coordinación, crisis y decisiones claves para la región

La Oficina del Presidente Electo (OPE) confirmó el pasado sábado que Manuel Millones Chirino asumirá como nuevo delegado presidencial de la Región de Valparaíso, en el marco del proceso de instalación del próximo gobierno. Desde este cargo, será el representante directo del Presidente de la República en la región, con la misión de articular el trabajo entre el Gobierno Central, los municipios, el Gobierno Regional y los distintos servicios públicos.

En conversación con Puranoticia Matinal, Millones reconoció el peso político y administrativo del desafío que se avecina. “Asumir esta responsabilidad es, primero, un honor, y segundo, una gran responsabilidad. Representar al Presidente de la República es algo que me conmueve profundamente, (...) vamos a poner todos mis talentos y mi experiencia de más de 25 años en el Consejo Regional para colaborar en la solución de los tantos problemas que nos afectan”, señaló.

COORDINACIÓN TOTAL Y FIN A LOS PROYECTOS PERSONALES

Consultado sobre las atribuciones reales del cargo, Millones fue enfático en remarcar el rol coordinador del delegado presidencial. “La principal función del delegado es coordinar todos los servicios públicos y bajar las instrucciones del gobierno, impulsando y articulando las materias de interés sectorial. Para eso se requiere una adecuada cohabitación con el gobernador regional y con el consejo”, explicó.

En esa línea, recalcó que el mandato presidencial es claro: trabajo conjunto y disciplina institucional. “Todos los servicios públicos tienen que tener una mirada común. No hay espacio para proyectos personales; aquí hay que ser súper disciplinados en cumplir las metas del gobierno”, sostuvo, adelantando una gestión con fuerte presencia territorial y escaso trabajo de escritorio.

TRANSPORTE PÚBLICO: UNO DE LOS PRINCIPALES DOLORES DE CABEZA

Uno de los desafíos más complejos que enfrentará la nueva administración regional será el sistema de transporte público, marcado por licitaciones cuestionadas, procesos inconclusos y falta de planificación actualizada. Millones reconoció que se trata de un problema estructural. “Evidentemente uno de los mayores dolores de cabeza que vamos a tener es el transporte público. Hay una licitación cuestionada por Contraloría, otra en curso, y no existe un estudio de origen-destino actualizado: el último es de 2015”, advirtió.

El futuro delegado adelantó que esta semana se realizará una reunión clave entre el ministro entrante y el saliente para analizar la situación, particularmente en Valparaíso. “Hemos tenido largas conversaciones y creemos que incluso algunos concursos deberían declararse desiertos para que las nuevas autoridades puedan elegir personas de su confianza”, indicó, evitando adelantar definiciones antes de asumir formalmente el cargo.

SALUD: HOSPITALES, MACROCENTRO DEL CÁNCER Y DECISIONES URGENTES

En materia de salud, Millones anticipó una agenda crítica, que incluye la puesta en marcha del Hospital de Marga Marga, el Hospital Van Buren y el largamente postergado Macrocentro del Cáncer. “No te olvides del Macrocentro del Cáncer, comprometido hace más de 12 años. Hoy tenemos pacientes que deben ser derivados a equipos obsoletos, lo que genera mayores daños a su salud”, explicó, detallando que el proyecto supera los 5.000 millones de pesos y espera la toma de razón de Contraloría.

Sobre Marga Marga, fue claro en advertir que el problema no es solo sanitario, sino también vial. “El hospital tiene más de 6.000 observaciones y, sin las vialidades terminadas, el colapso va a ser brutal. La apertura de la caletera es clave y depende del Ministerio de Obras Públicas y Concesiones”, afirmó.

También destacó avances positivos, como la futura llegada de la Fundación Arturo López Pérez a Viña del Mar y la adjudicación de un fondo del Ministerio de Ciencia para un centro de diagnóstico oncológico de alto nivel, que se emplazará junto al Hospital Gustavo Fricke.

BASURA Y RESIDUOS: EL RIESGO SANITARIO Y LA URGENCIA LOGÍSTICA

Otro foco crítico será la gestión de residuos domiciliarios, responsabilidad principal del Gobierno Regional, pero que requiere coordinación interinstitucional. Millones alertó que la vida útil de algunos rellenos sanitarios podría agotarse antes de lo previsto. “Se ha depositado más basura de la programada; en rigor, la vida útil no termina en 2028, sino este año”, advirtió.

A ello se suma el alto costo logístico para los municipios. “Lo más complejo no es el pago por ingreso, sino las enormes distancias que recorren los camiones. Eso encarece todo el sistema y genera un riesgo sanitario”, señaló, anunciando un trabajo conjunto con municipios, Subdere y el Ministerio de Medio Ambiente, incorporando reciclaje y economía circular como ejes estratégicos.

PUERTOS, RECONSTRUCCIÓN Y UN GOBIERNO DE EMERGENCIA

Millones también adelantó que la expansión portuaria, la reconstrucción de Viña del Mar y Quilpué tras el mega incendio, y la erradicación de la megatoma de San Antonio serán parte de las tareas prioritarias. En ese contexto, subrayó el carácter del nuevo gobierno. “Este es un gobierno de emergencia y de unidad nacional. A nivel regional, los ejes son claros: seguridad, migración, reactivación económica y empleo”, afirmó.

En materia portuaria, Millones adelantó que el próximo gobierno, a través del futuro ministro Martín Arrau, impulsa un cambio estructural en la gobernanza del sistema. “La idea es avanzar hacia una sola empresa portuaria, con gerencias regionales, porque es absurdo que en una misma región los puertos compitan entre sí”, sostuvo, recalcando que se busca mayor liderazgo y una visión unitaria para potenciar la vocación marítima del país. Según explicó, esta propuesta ya ha sido socializada con ex autoridades portuarias y forma parte del análisis estratégico del gobierno entrante, con el objetivo de ordenar el desarrollo portuario, evitar duplicidades y fortalecer la competitividad de Chile a nivel nacional.

Finalmente, recalcó que no habrá espacio para agendas personales. “A partir del 11 de marzo representamos la opinión del gobierno, es decir, de la institucionalidad. El Presidente nos instruyó a trabajar coordinadamente con gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y la comunidad organizada, con fuerte trabajo en terreno y cercanía con la gente”, concluyó, asegurando que existe un buen clima de colaboración para enfrentar los desafíos del desarrollo regional.

