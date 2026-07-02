“Él buscaba a puras mujeres en situación de calle”: condenan a 15 años de cárcel al “Psicópata de Valparaíso” por brutal homicidio

Marcos Saúl Godoy Escobar, de 63 años, conocido en el ambiente callejero de Valparaíso como “El Fumadita” o el “sicópata de Valparaíso”, fue condenado a una nueva pena de 15 años de presidio efectivo por el delito de homicidio calificado de Yasna Paola Toloza, de 49 años. El brutal crimen, motivado por una deuda de apenas cinco mil pesos, ocurrió en diciembre de 2019 en plena avenida Errázuriz, cuando el sujeto se encontraba en libertad condicional tras cumplir parte de una condena por asesinar y quemar a su expareja en 2008.

De acuerdo con la investigación realizada por Reportajes T13, el modus operandi de Godoy consistía en aprovecharse de la extrema vulnerabilidad de mujeres en situación de calle.

“Él buscaba a puras mujeres en situación de calle, porque cuando ellas son violentadas hay poca denuncia”, explicó el suboficial mayor Nolberto Araneda, quien encabezó diligencias fundamentales para identificar y detener al agresor. Según estableció la indagatoria, el imputado se acercaba a sus víctimas ofreciéndoles alcohol o pasta base para luego llevarlas hasta rucos, matorrales o sitios eriazos en sectores como las avenidas Argentina, España y Errázuriz, donde las golpeaba y posteriormente las agredía sexualmente.

Una testigo clave también dio cuenta del nivel de violencia que ejercía el condenado. “Siempre me lo nombraba mi madre como 'El Fumaita', yo igual lo ubicaba en la calle porque siempre andaba invitando a las mujeres en situación de calle a fumar pasta base, se las llevaba a los rucos o a partes solitarias. Mi madre me contaba que con este sujeto a veces se iba a fumar y a tomar licor, y ella tenía que salir corriendo porque a veces se ponía muy violento”.

UNA MUERTE POR CINCO MIL PESOS

Yasna Toloza, madre de dos hijos, enfrentaba problemas de adicción y vivía temporalmente en situación de calle, aunque nunca perdió el vínculo con su familia. “A ella le gustaba la calle, no era de la calle”, recordó con profunda tristeza su hermana Rosa. En la misma línea, su madre evocó una de las conversaciones que mantenían: “Pero también tuvimos conversaciones en las que me decía: 'Mamita, no me gusta estar en la casa, yo soy feliz en la calle, pero esa vida, mamá, es un mundo aparte... ustedes son mi otro mundo'”.

La investigación determinó que una supuesta deuda de $5.000 fue el detonante del ensañamiento del condenado contra la víctima. “Ahí le dije que dejara de buscarla ya que era por cinco lucas, pero este sujeto me dijo: 'A esta hue... la voy a matar'”, reveló una amiga de Yasna.

Días más tarde, cámaras de seguridad captaron a Godoy ingresando junto a la víctima a un sector de matorrales cercano a la línea férrea. Horas después, las imágenes registraron que el imputado salió solo del lugar.

La autopsia realizada por el Servicio Médico Legal concluyó que la causa de muerte fue una asfixia mecánica por compresión cervical. Tras cometer el crimen, Godoy ocultó el cuerpo con ropa y cartones, permaneciendo en las inmediaciones durante cerca de 36 horas, mientras decenas de personas transitaban a pocos metros del sitio del suceso. “Hay una imagen que lo posiciona a él, el mismo día de ocurrencia de los hechos, horas después del sitio del suceso, mirando para todos lados, en una actitud a la defensiva… y abajo de la imagen se ven dos piernas”, expuso la Fiscalía.

SOSPECHAS DE MÁS CRÍMENES

La familia de Yasna manifestó su profunda indignación por los vacíos del sistema judicial que permitieron que el homicida recuperara su libertad en 2018, luego de acceder a un beneficio otorgado por la Corte de Apelaciones de Valdivia. “Inexplicable... no puedes entender que dejen a una persona que ha matado libre”, cuestionaron sus cercanos.

Al momento de esta nueva sentencia, Godoy ya permanecía en prisión, cumpliendo la condena de presidio perpetuo simple impuesta en 2022 por violaciones reiteradas cometidas tras recuperar su libertad. Con este nuevo fallo, dictado el viernes 26 de junio de 2026, el fiscal de la causa recalcó que la pena deberá cumplirse de manera efectiva y consecutiva, descartando cualquier posibilidad de acceder a nuevos beneficios carcelarios.

Sin embargo, el caso aún podría sumar nuevos antecedentes. La Fiscalía y las policías no descartan abrir nuevas investigaciones por ataques y desapariciones de otras mujeres vulnerables registrados en distintos sectores de Valparaíso entre 2019 y 2022, periodo en que el denominado “sicópata de Valparaíso” recorrió impunemente las calles del puerto.

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