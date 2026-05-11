El ajedrez de Villa Alemana definió a sus clasificados para la etapa provincial de los Juegos Deportivos Escolares

En dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana se desarrolló el torneo comunal de ajedrez, en el marco de los Juegos Deportivos Escolares organizados por el Instituto Nacional de Deportes (IND). En este campeonato se definió a los siete clasificados para la fase provincial del certamen, quienes luego tendrán la posibilidad de seguir avanzando a las etapas regionales y nacionales. Y si superan esos obstáculos, podrán incluso representar a Chile en el Sudamericano Escolar de Guayaquil, Ecuador.

Al campeonato comunal asistieron representantes de 15 establecimientos educacionales de Villa Alemana, quienes tras toda una mañana de enfrentamientos definieron a los siguientes clasificados: En categoría juvenil varones, Renato Mendoza (colegio Altomonte) y Mario Loyola (Liceo Bicentenario Mary Graham); juvenil damas, Katherine Baeza(Colegio Hispano); sub 14 varones, Jorge Belmar, (Colegio El Buen Camino) e Ian Llanos (Colegio Hispano); y sub 14 damas, Ximena Guerra (Colegio Hispano) y Sabina Pardo (Liceo Bicentenario Mary Graham).

Gonzalo Bastidas, encargado del IND que estuvo a cargo del certamen, destacó la alta convocatoria cercana a los 40 estudiantes, además de la infraestructura puesta a disposición por la Municipalidad de Villa Alemana. Esto permitiría incluso que el mismo salón sea utilizado en la etapa provincial de los Juegos Deportivos Escolares fijada para el próximo 27 de julio.

Por su parte, Alex Zalaquett, encargado de Deportes de la Municipalidad de Villa Alemana, también se refirió a la opción de albergar la etapa provincial del ajedrez en el edificio consistorial. “A los organizadores les gustó mucho contar con un espacio amplio y en silencio, que permita una mayor concentración de los ajedrecistas. Para nosotros sería un placer seguir siendo parte de estos torneos que convocan a tantos estudiantes, ya sea de la comuna o de otras ciudades de la región”, dijo.

En el caso de la categoría sub 14, la final nacional de los Juegos Deportivos Escolares se desarrollará entre fines de septiembre y principios de octubre en la región de Valparaíso, e incluirá a las disciplinas de ajedrez, para atletismo, atletismo, balonmano, básquetbol, ciclismo de ruta, futsal, judo, natación, tenis de mesa y vóleibol. Según ha anunciado el Ministerio del Deporte, algunas competencias de esta final se llevarán a cabo en comunas como Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón. Quienes ganen esta etapa, representarán a Chile en el Sudamericano Escolar de Guayaquil, en diciembre.

Por su parte, la categoría juvenil sólo tendrá finales nacionales en los deportes de básquetbol y vóleibol, las que se disputarán en la Región del Biobío durante la primera mitad de octubre.

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