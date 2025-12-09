El "acto de magia" de Camila Flores en redes sociales que marcó la sesión fracasada en la Cámara: hizo "desaparecer" a Andrés Celis

La sesión de la Cámara de Diputados de este martes 9 de diciembre volvió a declararse “fracasada” luego que sólo 48 de los 155 parlamentarios llegaran a la Sala, cifra insuficiente para alcanzar el quórum mínimo requerido de 51 presentes.

En medio de las críticas por la baja asistencia, una curiosa situación protagonizada por parlamentarios de Renovación Nacional (RN) llamó la atención en redes sociales.

Entre los diputados que sí estuvieron presentes se encontraban Camila Flores, Andrés Celis, Miguel Mellado y Miguel Ángel Becker. De hecho, los cuatro aparecieron retratados en una misma fotografía, la cual fue subida inicialmente a las cuentas oficiales de la bancada de la colectividad, demostrando quiénes asistieron a la sesión.

La imagen fue replicada luego por el diputado Miguel Mellado en su cuenta de Instagram, donde la acompañó del mensaje: “Junto a colegas en la sesión de hoy”, como se logra apreciar en este pantallazo efectuado por Puranoticia.cl.

Sin embargo, la publicación que generó sorpresa vino desde la propia diputada Camila Flores. La senadora electa compartió exactamente la misma fotografía, aunque con una evidente modificación: el diputado Andrés Celis simplemente había desaparecido de la imagen, removido del registro mediante herramientas de inteligencia artificial. Flores publicó la foto editada bajo el mensaje: “iniciando una nueva semana legislativa”.

El gesto no pasó inadvertido, especialmente considerando la tensa relación que ambos diputados de Renovación Nacional han mantenido durante el último tiempo.

La distancia quedó en evidencia durante la campaña parlamentaria, cuando el diputado Andrés Celis criticó duramente a su correligionaria en una entrevista con Puranoticia.cl, afirmando que “Camila Flores es una diputada ausente, una diputada que juega más bien con el eslogan de ser de una derecha valiente, de una derecha más bien republicana. Juega con ese eslogan, quiere sacar los votos de republicanos y los de Kaiser. Quiere a toda costa ser Senadora y para ella el fin justifica los medios”.

Asimismo, el parlamentario de Chile Vamos agregó que “Camila Flores ha estado ausente en las comisiones de Constitución, ha estado ausente en numerosas sesiones. Por lo general llega tarde, se pone presente, nunca está en la Sala”.

Como se logra apreciar, el episodio de este martes 9 de diciembre volvió a exponer públicamente la fractura interna entre ambos parlamentarios, esta vez de manera gráfica, con lo que no pocos calificaron como un verdadero “acto de magia” digital la "desaparición", con un solo retoque, de un diputado que sí estaba presente en la sesión, pero no en la versión de la foto difundida por su compañera de partido.

PURANOTICIA