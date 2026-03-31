El abogado Nicolás Prado fue designado como nuevo Seremi de Agricultura en Valparaíso

A través de un escueto comunicado, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso comunicó que el Gobierno nombró a un nuevo secretario regional ministerial.

Se trata del abogado Nicolás Prado García-Huidobro, quien será el encargado de encabezar la Seremi de Agricultura en la región de Valparaíso.

Desde el Gobierno del Presidente José Antonio Kast destacaron que con este nombramiento, el Gabinete Regional ya se compone de 14 seremis.

En ese sentido, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, valoró el nombramiento del nuevo Seremi de Agricultura.

El representante del Mandatario en la Quinta Región indicó que Nicolás Prado reforzará el compromiso del Gobierno con el desarrollo del mundo rural y agrícola de la región, robusteciendo el trabajo en terreno, la productividad y las políticas públicas que permitan avanzar en soluciones concretas para la agricultura de la zona.

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