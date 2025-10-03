Ejercicio distex en Laguna Verde: Armada simuló un rescate marítimo y aéreo tras terremoto con posterior tsunami en la zona

Durante la jornada de este viernes 3 de octubre, se simuló una emergencia donde, producto de un sismo y tsunami, la población de Laguna Verde resultó aislada por vía terrestre, por lo que solo se podía hacer un despliegue vía marítima y aérea.

Dada la situación, se ordenó zarpar al Patrullero de Zona Marítima OPV “Comandante Toro” junto a personal de Infantería de Marina y del área de la salud de la Municipalidad de Valparaíso, con insumos médicos para ir en apoyo de la comunidad.

Una vez que la unidad fondeó en Laguna Verde, se inició el despliegue de los infantes de marina, quienes realizaron una operación de desembarco hacia la playa, trasladando en botes de goma al personal médico.

Asimismo, en instalaciones de la 16ª Compañía de Bomberos de Laguna Verde, se estableció un Puesto de Mando Unificado, donde se efectuó un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal, para evaluar y priorizar la ayuda, de modo reestablecer los servicios básicos y la conectividad.

Hasta el lugar llegó el comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante César Delgado, quien indicó que “este es un ejercicio que planifica una respuesta frente a una catástrofe que simula que estamos en un Estado de Excepción Constitucional. Lo más importante de este ejercicio, es reforzar el apoyo conjunto que tenemos entre todas las Instituciones porque la tarea de ayudar a la comunidad no solamente en este caso es de la Armada, sino que estamos con la Municipalidad, con la Delegación, Bomberos, y las otras ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública”.

Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, agradeció "a la Armada de Chile y todo el despliegue que se realiza junto a Carabineros, pero también a los funcionarios municipales que han participado de este ejercicio de simulacro en una zona que es susceptible ante un eventual terremoto y tsunami que quede aislada”.

En tanto, el director regional de Senapred, Christian Cardemil, señaló que "el ejercicio que se está desarrollando, en el contexto de un sismo de elevada magnitud y con un tsunami, que afecta a la región de Valparaíso, conlleva un despliegue conjunto de la autoridad militar regional, representada por la Armada de Chile, en colaboración con el Municipio de Valparaíso y bajo la articulación del Servicio Nacional de Prevención de Respuesta ante Desastres”.

El ejercicio Distex busca fortalecer la capacidad operativa de la Primera Zona Naval, mediante la coordinación conjunta e interagencial, la demostración y prueba de la capacidad de despliegue y polivalencia de los medios navales en apoyo a la población ante catástrofes, promoviendo la interacción efectiva con la comunidad y consolidando la integración de todos los participantes para controlar la emergencia.

Como una forma de prestar apoyo directo a la comunidad, en paralelo al ejercicio, a través del Centro de Atención Primaria de Salud Naval y la Clínica Odontológica Móvil, se desarrolló un operativo médico - dental que brindó atenciones oftalmológicas, traumatológicas, de medicina general, odontológicas y obstetricia.

Gloria Elberg, una de las beneficiarias del operativo señaló que“estoy muy contenta, muy agradecida de haber tenido la posibilidad de acceder a especialistas aquí en Laguna Verde, me parece perfecto que nos ayuden porque realmente se necesita”.

Asimismo, parte de la dotación del OPV “Comandante Toro”, se trasladó hasta las instalaciones de una organización cultural de Laguna Verde, donde funciona una feria artesanal, para efectuar trabajos de carpintería; además de desmalezar los alrededores.

