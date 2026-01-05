EFE Valparaíso solicita investigar eventual "asociación ilícita" tras nuevo rayado a tren del servicio Limache-Puerto

Ante el evento vandálico que afectó este sábado a un tren del servicio Limache-Puerto, EFE Valparaíso está solicitando formalmente a la Fiscalía Regional que se investigue la eventual existencia de una organización delictiva bajo la modalidad de asociación ilícita vinculada a estos hechos.

Así lo manifestó el gerente general, Miguel Saavedra, quien dio cuenta que la forma de operar de estos grupos incluye coordinación, planificación y roles definidos, lo que demuestra una estructura organizada para la comisión de estos delitos.

En este sentido, explicó que el detalle de estas actuaciones se ha informado a través de denuncias y querellas, aportando medios como los registros de cámaras y testimonios.

“En base a los antecedentes que tenemos, consideramos que hay un actuar planificado para cometer estos delitos y, como tal, debe ser enfrentado legalmente como asociación ilícita. Si bien en el último año, gracias al plan de seguridad integral y a la coordinación con Carabineros, logramos reducir en 31% los grafitis a trenes, creemos que se pueden realizar mayores esfuerzos respecto a la investigación y sanción a los responsables. Tenemos los registros y datos para avanzar en esto y buscamos lograr resultados concretos”, indicó el ejecutivo.

En esta línea, la empresa cuenta con pruebas e indicios para investigar una asociación ilícita, cambiando la tipificación del delito para ir a buscar a los autores de estos hechos.

Cabe señalar que cada rayado a un tren genera un impacto económico y social considerable. La limpieza y reparación tiene costos millonarios y la acción perjudica a todos los pasajeros porque significa dejar fuera de circulación el tren, afectando gravemente la continuidad operacional.

