Aroldo Maciel vuelve a alertar por escenario sísmico en Chile tras terremoto en Colombia y apunta a la región de Valparaíso

Tras la ocurrencia de un importante evento telúrico en Colombia, el reconocido pronosticador brasileño Aroldo Maciel volvió a encender las alarmas respecto del escenario sísmico en el cono sur y, particularmente, en Chile.

Consultado sobre si el fenómeno registrado en Colombia podría representar una señal para nuestro país, Aroldo fue categórico al evaluar las posibles implicancias geográficas del movimiento y llamó a la población a mantenerse preparada.

“El evento de Colombia definitivamente dijo o nos da la idea de que la cosa no se ve buena para Chile y claro tiene que estar listo porque Chile es un país sísmico”.

Según explicó Maciel, la actividad sísmica registrada en el norte del continente no sería un hecho aislado, sino que se encontraría dentro de una red de sitios que mantiene bajo vigilancia a partir de sus análisis y patrones de correlación.

En ese contexto, abordó las proyecciones que había realizado previamente, en las que planteaba la posibilidad de un evento sísmico hacia finales de julio o durante la primera semana de agosto, y respondió a la inquietud respecto de si la energía sísmica podría haberse desplazado hacia Colombia.

“De los cinco sitios que podría ocurrir Colombia estaba entre el alerta que hice y Colombia se dio un 7,5 en el plazo [de] 23 días y nosotros quedamos por acá”.

El pronosticador sostuvo que sus proyecciones consideran cinco posibles zonas interconectadas, por lo que la ocurrencia de un evento en una de ellas no necesariamente descartaría la posibilidad de movimientos en los otros puntos contemplados en sus análisis.

ZONAS MENCIONADAS

Respecto de las zonas específicas y las magnitudes esperadas para Chile, Maciel recordó que la zona central del país se mantiene dentro de los mapas de riesgo considerados en sus informes.

En particular, señaló que la región de Valparaíso se encontraba entre los sectores mencionados en sus proyecciones, dentro de una ventana temporal que apuntaba a fines de julio y la primera semana de agosto.

“Yo llamé la atención para hasta la primera semana de agosto final de julio era que un evento de 7,5 podría ocurrir y uno de los sitios estaría en la región de Valparaíso (...). Todos los que conocen este proyecto saben que lo que ocurrió ahora en Colombia hay por lo menos cuatro a cinco sitios que podría resultar y una vez más Chile es un evento que tiene un sitio correlacionado con esta parte un poco más al sur”.

Finalmente, Maciel planteó que el reciente evento sísmico en Colombia mantiene activa la atención sobre otros puntos de la región, entre ellos uno que, según sus análisis, estaría correlacionado con un sector ubicado más al sur.

PURANOTICIA