¿Colapsará Viña del Mar? Demolición del puente Capuchinos, reconstrucción de Agua Santa y obras en Las Palmas anticipan el caos

La movilidad entre Viña del Mar y Valparaíso se encamina hacia un complejo escenario durante los próximos meses, con una serie de obras viales de gran envergadura que obligarán a modificar los desplazamientos habituales de miles de automovilistas y pasajeros del transporte público. El principal foco de preocupación estará en el puente Capuchinos, en el sector de Caleta Abarca, estructura que presenta un avanzado nivel de deterioro y por la que circulan aproximadamente 1.800 vehículos por hora.

La intervención se suma a los trabajos que actualmente deben ejecutarse en avenida España, a la altura de la curva Los Mayos, luego del derrumbe de tierra, piedras y rocas registrado por los temporales en la vía hacia Viña del Mar, generando un escenario especialmente complejo para la conectividad con la comuna de Valparaíso.

En este contexto, en conversación con Puranoticia.cl, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, entregó una serie de detalles respecto del calendario de las obras y las medidas que se analizan para intentar evitar que la combinación de proyectos termine provocando un colapso vial en la Ciudad Jardín.

En ese sentido, reveló que ya existe coordinación entre los ministerios involucrados y anticipó un extenso periodo de intervención en avenida España, señalando que "ayer tuvimos una reunión entre el Ministerio de Vivienda y e de Transporte por el cierre que vamos a tener en Capuchinos. Ahora en agosto se adjudican las obras, que parten entre octubre y noviembre, donde vamos a tener cerrado por 13 meses la avenida España, hacia puente Capuchinos, ahora de Viña del Mar a Valparaíso".

La magnitud del impacto que tendrá este proyecto queda aún más clara al considerar que el inicio de las faenas en el puente no dependerá de que esté completamente solucionado el problema actual de Av. España en dirección a Viña del Mar. Consultado directamente sobre si la demolición comenzará una vez habilitado por completo ese tramo, el delegado fue tajante y explicó que "no, por cierto que no".

El delegado Millones detalló que "respecto al cierre que se va a hacer en la obra más compleja, estas van a partir en el puente Capuchinos, en el tramito corto, que es el giro que se hace y cuya obra no va a alterar a nadie. Pero desde marzo de 2027 –y ya lo hemos hablado con las universidades– se cierra durante un año toda esta intervención porque se demuele el puente, ya que está muy dañado".

El escenario obligará a buscar múltiples vías de descongestión, considerando que la principal conexión entre ambas ciudades quedará fuertemente condicionada. "Tenemos que usar varias alternativas: la Av. España actual reversible, la que viene de Valparaíso a Viña del Mar; segundo, vamos a usar inyectores de transporte público, desde Barón hasta la Parroquia de Viña del Mar; tercero, potenciar el servicio de Metro; y también estamos presionando para que el MOP adelante la obra de la vía Las Palmas en su tercera pista, de modo que tengamos muchas alternativas para descomprimir esta obra súper necesaria. Ah, y es muy probable que se ponga restricción vehicular".

La propia primera autoridad de Gobierno en la región reconoció la dimensión de la intervención y la necesidad de preparar desde ya a la población para los efectos que tendrá sobre los desplazamientos cotidianos, subrayando que "es una obra súper significativa, ya que está en riesgo de colapsar el puente Capuchinos. Por tanto, lo más importante es informar, y aquí se va a generar un plan de medios para tener una información detallada, para fomentar el transporte público, donde se van a tener inyectores especiales para esa ruta, para esa alimentación, para que la gente pueda dejar su auto en Viña o en Valparaíso y se pueda trasladar en transporte público".

Pero cabe hacer presente que el puente Capuchinos no será el único punto que pondrá a prueba la capacidad vial de Viña del Mar. En paralelo, se anunció otra intervención de enorme magnitud en avenida Agua Santa, uno de los principales accesos a la Ciudad Jardín desde la ruta 68 (Santiago-Valparaíso) y el sector de Santos Ossa.

"Viene otra obra importante, que es la reconstrucción completa de Agua Santa. Vamos a licitar idealmente a fin de año para no tener este colapso, pero es una obra que tiene el presupuesto asignado y hay que gastarse los recursos. Son $60 mil millones para una obra extraordinaria para Viña del Mar, todo Agua Santa completo, hasta el cruce con Santos Ossa, desde Álvarez. Es una reposición, no una conservación del asfalto", precisó el delegado presidencial regional de Valparaíso a Puranoticia.cl.

De esta manera, Viña del Mar comenzará a enfrentar un periodo particularmente desafiante para su conectividad, con la intervención del puente Capuchinos como el proyecto que concentrará las mayores restricciones y que obligará a implementar alternativas de transporte durante un año completo. A esto se suman la reconstrucción de Agua Santa y las gestiones para adelantar una tercera pista en Las Palmas, configurando un escenario en que las autoridades deberán coordinar múltiples obras y medidas de mitigación para evitar que la ciudad sufra una verdadera crisis de movilidad.

PURANOTICIA