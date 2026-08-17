EFE Valparaíso refuerza seguridad del Tren Limache-Puerto con nueva estación de comunicaciones de 24 metros de altura

En la última parte de su ejecución se encuentra la construcción de una nueva estación repetidora en Limache. Esta es una iniciativa estratégica del denominado proyecto «Comunicación Digital Tren-Tierra», que permitirá robustecer la red de comunicaciones ferroviarias del tramo Puerto-Limache.

El proyecto tiene como objetivo asegurar comunicaciones confiables, disponibles y continuas a lo largo de toda la red, facilitando una coordinación clara y oportuna entre el Centro de Control y los trenes.

Para cumplir con este propósito, el proyecto contempla la modernización de los sitios de repetición existentes, la actualización tecnológica de los equipos de radio, la integración con la Red Multiservicios (RMS) de EFE y la implementación de herramientas centralizadas para el monitoreo y registro de las comunicaciones operacionales, migrando de un sistema análogo a uno digital.

Juan Rodó, gerente de Operación Ferroviaria y Mantenimiento de EFE Valparaíso, explicó que "entre Peñablanca y Limache, por un problema topográfico, era necesario mejorar la cobertura. Por esto, se instala una estación de repetición que permite comunicar tanto hacia Peñablanca como hacia Limache los datos y así, el tren no pierde en ningún momento la comunicación con el centro de control”.

En este contexto, la nueva infraestructura consideró la instalación de una torre autosoportada de 24 metros de altura, diseñada para asegurar la cobertura y calidad de las comunicaciones tren-tierra en un tramo clave para la operación segura y eficiente del servicio ferroviario.

La obra incorpora además un sistema de respaldo energético que refuerza la continuidad operacional ante eventuales contingencias. Para ello, la nueva infraestructura cuenta con un sistema de generación basado en paneles solares, complementado por un generador de emergencia, garantizando el funcionamiento de los equipos de comunicaciones.

“A propósito de ser un sistema verde, hemos instalado paneles solares con autonomía suficiente para que el sistema opere y en caso de emergencia tenemos un generador que permite mantener la energización del sitio. Esto mejora la disponibilidad de nuestro sistema de radio y le da mayor seguridad a nuestros usuarios para que se transporten en nuestro sistema”, agregó el ejecutivo de EFE Valparaíso.

La construcción de esta nueva estación de repetición representa un importante avance en la modernización de la infraestructura tecnológica ferroviaria, contribuyendo a fortalecer los estándares de seguridad y confiabilidad de las comunicaciones que respaldan la operación diaria del servicio Limache-Puerto, siendo parte del trabajo de mejora continua que realiza EFE Valparaíso, renovando y modernizando los 14 puntos de comunicaciones, ubicados en distintos puntos de la red.

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