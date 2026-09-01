EFE Valparaíso reafirma su compromiso con “seguir avanzando” en proyecto de extensión del tren a Quillota, La Cruz y La Calera

Un nuevo paso dio el proyecto de extensión del Metro de Valparaíso hacia las comunas de Quillota, La Cruz y La Calera, luego que el Comité de Ministros rechazara las reclamaciones administrativas presentadas contra la iniciativa y confirmara su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.

La decisión fue adoptada durante la décima sesión del Comité de Ministros bajo la actual administración y la duodécima realizada durante este año. La instancia fue encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y contó con la participación de los titulares de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas; Energía, Ximena Rincón; y Agricultura, Jaime Campos.

El proyecto contempla la extensión del servicio ferroviario de transporte público de pasajeros de Metro Valparaíso hacia Quillota, La Cruz y La Calera, considerando un trazado de 26 kilómetros que permitirá conectar estas ciudades en un tiempo estimado de 28 minutos. La inversión estimada alcanza los US$811 millones.

Tras la resolución, el presidente de EFE Valparaíso, Pablo Allard, reafirmó el compromiso de la empresa que lidera con la continuidad de la iniciativa.

"Esta resolución confirma la seriedad y sensibilidad ambiental del proyecto, la confianza de EFE Valparaíso en las instituciones del Estado y el compromiso en seguir avanzando en la tan anhelada extensión del tren hasta Quillota y La Calera", señaló.

Con la decisión del Comité de Ministros, fueron rechazadas las reclamaciones administrativas relacionadas con la iniciativa, manteniéndose la evaluación ambiental favorable del proyecto.

Durante la actual administración, y en menos de cinco meses, el Comité de Ministros ha revisado 26 proyectos que representan una inversión estimada de US$17.746 millones. De ese total, 23 corresponden a reclamaciones administrativas, dos a reclamaciones por el artículo 25 quinquies y uno a un recurso de invalidación.

De esta manera, el proyecto de extensión del Metro de Valparaíso mantiene su RCA favorable y avanza en su tramitación, con el objetivo de extender el servicio ferroviario hacia Quillota, La Cruz y La Calera.

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