EFE Valparaíso pondrá sus cámaras de seguridad a disposición del Municipio de Quilpué para fortalecer vigilancia en las estaciones

Con el fin de brindar mayor seguridad y potenciar la vigilancia en los entornos de las cuatro estaciones de Quilpué, la Municipalidad y EFE Valparaíso firmaron un convenio de colaboración para facilitar el acceso a las herramientas tecnológicas de seguridad que la empresa de ferrocarriles posee.

En concreto, el acuerdo permitirá que la Dirección de Seguridad Pública de Quilpué pueda visualizar en tiempo real lo que ocurre en el entorno inmediato de las estaciones de la comuna, potenciando la vigilancia remota de estas zonas altamente concurridas por los vecinos y vecinas.

La alcaldesa Carolina Corti, explicó que "hemos llegado a un acuerdo que permitirá facilitar cámaras de seguridad, una herramienta trascendental para fortalecer la prevención, vigilancia y trazabilidad del delito. Estamos muy contentos porque, si bien la llegada de nueva tecnología a la comuna aún requiere tiempo, dado que existen proyectos en proceso de licitación, esta iniciativa viene a complementar el plan de seguridad pública que estamos impulsando a nivel local. EFE ha puesto a disposición herramientas tecnológicas que nos permitirán desarrollar un trabajo coordinado y fortalecer la capacidad de monitoreo para contar con más herramientas al momento de prevenir y esclarecer delitos”.

Actualmente, EFE Valparaíso posee más de 400 cámaras de seguridad a lo largo del trazado Limache-Puerto, las que cuentan gran resolución y capacidad de ampliar la imagen sin perder su calidad, lo que facilita la detección, monitoreo, control y seguimiento. Además, permiten contar con elementos clave para investigaciones, por medio de los registros audiovisuales. Las cámaras son supervisadas desde el Centro de Monitoreo de Seguridad CCTV, donde la empresa mantiene su operatividad durante las 24 horas.

El gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, destacó que "es muy importante poder firmar este convenio de colaboración con el Municipio porque esto amplía nuestras capacidades en materia de seguridad, no solamente en el servicio propiamente tal, en nuestras estaciones, en nuestros trenes, si no, que también amplía el ámbito de la gestión, de la coordinación y colaboración. Es por eso que hemos encontrado, justamente en el municipio de Quilpué, una buena disposición para poder aumentar nuestras capacidades en materia de seguridad y con eso fortalecer la protección de nuestros pasajeros y también de los vecinos de la comuna de Quilpué”.

Este acuerdo representa un avance importante para la estrategia de seguridad de la comuna, permitiendo fortalecerla seguridad ciudadana y la colaboración entre la Empresa de Ferrocarriles del Estado y las comunas donde esta presente el servicio de pasajeros.

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