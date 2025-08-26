EFE Valparaíso logra por tercer año consecutivo certificación internacional de uso de energías limpias

En el marco de su estrategia de sostenibilidad y compromiso con la reducción de la huella de carbono, EFE Valparaíso obtuvo por tercer año consecutivo la certificación internacional I-REC (International Renewable Energy Certificate), que acredita que el 100% de la energía utilizada en la operación ferroviaria, talleres y estaciones proviene de fuentes renovables.

La certificación I-REC es un estándar reconocido a nivel mundial que respalda la trazabilidad y transparencia en el uso de energías limpias, constituyéndose en una herramienta clave para medir y comunicar la contribución de las organizaciones a la transición energética y la acción climática.

Según los certificados emitidos, la empresa consumió un total de 16.986 MWh de energía limpia, distribuidos entre su servicio ferroviario (14.116 MWh), sus estaciones (2.626 MWh) y el Centro de Mantenimiento de Limache (244 MWh), con suministros provenientes del Parque Solar La Peña y de la Planta Fotovoltaica Los Cisnes.

Con esta validación, EFE Valparaíso no solo garantiza que su operación ferroviaria se abastece con electricidad proveniente de energías renovables, sino que también reafirma su liderazgo en la promoción de un transporte público sustentable y bajo en emisiones.

“La certificación I-REC por tercer año consecutivo es un gran logro y nos motiva a seguir avanzando en sostenibilidad energética para ofrecer un transporte limpio y eficiente a nuestra comunidad”, destacó el gerente de Operaciones Ferroviarias, Juan Rodó.

EFE Valparaíso opera actualmente una flota de 35 trenes eléctricos –compuesta por 27 unidades modelo X’trapolis 100 y 8 X’trapolis Modular–, que transportan diariamente entre 85.000 y 90.000 pasajeros en el tramo Limache-Puerto. Gracias al uso exclusivo de energía renovable, cada viaje en tren se convierte en una alternativa que contribuye activamente a la reducción de la huella de carbono de los usuarios, consolidando al ferrocarril como el modo de transporte público más eficiente y amigable con el medioambiente en la región.

Además de la certificación I-REC, EFE Valparaíso cuenta con la certificación ISO 50.001 en gestión de energía, por la implementación de un sistema orientado a mejorar la eficiencia y optimizar el consumo energético en toda la operación. Con ambas certificaciones, la empresa demuestra un compromiso integral: reducir y hacer más eficiente el uso de energía, junto con asegurar que toda la electricidad proviene de fuentes limpias.

“Estamos orgullosos de reafirmar nuestro compromiso con la sostenibilidad en el transporte público. Al usar el tren, nuestros pasajeros no solo eligen una opción rápida y segura, sino que además contribuyen directamente a la construcción de un futuro más limpio y sustentable para la Región de Valparaíso”, señaló el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra.

PURANOTICIA