EFE Valparaíso evalúa cartera de inversiones a futuro, pero no menciona promesa de Jara de soterrar el tren en Quilpué y Villa Alemana

Sorpresa generó en la región de Valparaíso, especialmente en la provincia de Marga Marga, el anuncio realizado por la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara, quien durante una visita a Viña del Mar se comprometió a impulsar el soterramiento de la línea férrea del Metro de Valparaíso en Quilpué y Villa Alemana.

La propuesta apunta a concretar un antiguo anhelo de ambas comunas, pero se enfrenta a una serie de dudas relacionadas a la viabilidad técnica, el tiempo que requeriría una intervención de esta magnitud y, sobre todo, su elevado costo.

El planteamiento de la candidata reactivó un debate que ha estado presente durante años en la zona. La idea de hundir las vías del tren ha surgido reiteradamente en cabildos locales, programas de campañas municipales y parlamentarias, y discusiones de planificación urbana impulsadas por organizaciones y autoridades. Sin embargo, nunca ha pasado del diagnóstico general a un proyecto concreto, justamente por las dificultades que implicaría materializar una obra de tal envergadura.

En su intervención del fin de semana, donde estuvo acompañada del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti –entre otras autoridades locales– Jara sostuvo que "vamos a iniciar las obras de la construcción soterrada del metro-tren que une Quilpue con Villa Alemana. Creemos que es muy necesario volver a reconectar ambas comunas".

Bajo ese contexto, Puranoticia.cl consultó al gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, para conocer la posición técnica de la empresa frente a la posibilidad de soterrar el trazado ferroviario en Quilpué y Villa Alemana, y entender si existe algún estudio, evaluación o antecedente que permita dimensionar su real factibilidad.

"Respecto a temas de propuestas de candidatos, en realidad no me corresponde pronunciarme, sino que le puedo comentar que efectivamente nosotros estamos iniciando un estudio muy importante para la región de Valparaíso, que tiene que ver con un plan de desarrollo ferroviario que va a estudiar muchas iniciativas", indicó la autoridad de EFE Valparaíso, quien no mencionó el soterramiento de la vía férrea entre las "muchas iniciativas" que dijo tener en carpeta a futuro en la región.

En ese sentido, el ejecutivo explicó que son "iniciativas antiguas e iniciativas nuevas, entonces vamos a hacer un recorrido con los distintos municipios y con el Gobierno Regional de Valparaíso, para poder levantar una cartera de inversiones para los próximos 30 - 40 años, y la idea es justamente poder estudiar distintas alternativas o nuevas líneas, mejoramiento de las actuales, ampliaciones, etcétera".

Otra de las iniciativas anunciadas por Saavedra es ampliar la vía ferroviaria a toda la región de Valparaíso, tanto con pasajeros como con carga. "Que también podamos desplegarnos a través de la vía ferroviaria en toda la región, tanto con transporte de pasajeros como con transporte de carga. La idea es tener una planificación a largo plazo que permita generar un mayor desarrollo ferroviario en nuestra región".

Con estas definiciones preliminares, la propuesta de soterrar el trazado entre Quilpué y Villa Alemana continúa lejos de transformarse en un proyecto concreto para el Tren Limache-Puerto. Mientras la candidatura de Jara busca instalar el tema en la agenda política, EFE Valparaíso avanza por una ruta distinta, enfocada en un plan maestro de largo plazo que podría ordenar las prioridades ferroviarias de las próximas décadas.

