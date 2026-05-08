EFE Valparaíso confirma operación normal del Tren Limache-Puerto tras caída de árbol

Con normalidad comenzó la operación del servicio del Tren Limache - Puerto durante la mañana de este viernes 8 de mayo; esto, luego de los problemas generados el jueves.

Cabe recordar que la caída de un árbol en el sector El Salto, en la comuna de Viña del Mar, provocó una serie de complicaciones que retrasaron el servicio.

De hecho, pasadas las 18:00 horas la operación tuvo una frecuencia de 30 minutos y con trenes dobles entre las estaciones Puerto (Valparaíso) y Limache.

Durante horas de la noche se trabajó en la remoción del árbol caído, por lo que el área quedó completamente despejada y lista para ser utilizada.

"La red Limache-Puerto se encuentra operando con normalidad en toda la línea", informó la empresa EFE Valparaíso a través de sus redes sociales.

De igual forma, la Empresa de Ferrocarriles del Estado invitó a los pasajeros a "planificar tu viaje en la app y mantente atento a nuestros canales oficiales".

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