EFE Valparaíso celebra hito ambiental de anhelada extensión del Metro hacia La Calera y ahora ahora espera obtener la RCA favorable

A sólo días de una votación considerada como trascendental para el futuro ferroviario de la región de Valparaíso, el anhelado proyecto de extensión del Metro hacia La Calera sumó un importante respaldo técnico luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región recomendara aprobar su Estudio de Impacto Ambiental.

La iniciativa denominada «Habilitación Extensión Metro Valparaíso Quillota-La Calera» deberá enfrentar ahora una etapa decisiva el próximo 12 de mayo, jornada en la que la Comisión de Evaluación Ambiental tendrá que resolver si otorga o no la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), requisito fundamental para continuar avanzando.

El informe consolidado emitido por el SEA establece que el proyecto a cargo de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) Valparaíso cumple con la normativa ambiental vigente y que los efectos asociados a su ejecución fueron abordados adecuadamente, incorporando medidas de mitigación y compensación.

Desde la compañía siguieron con atención este nuevo avance del proyecto ferroviario, considerado uno de los más ambiciosos en materia de conectividad para la región. El gerente general de la estatal, Miguel Saavedra, sostuvo que "estamos a la expectativa de lo que va a ser la próxima reunión de la Comisión de Evaluación Ambiental en torno al proyecto de extensión del Metro de Valparaíso hacia La Calera".

El ejecutivo destacó la relevancia del informe técnico emitido por el organismo ambiental, afirmando que "se ha publicado el informe consolidado del SEA, que recomienda aprobar la evaluación ambiental de este proyecto”.

Saavedra remarcó que obtener la Resolución de Calificación Ambiental representaría un paso fundamental para el desarrollo de la iniciativa ferroviaria, especialmente considerando el impacto que tendría para la movilidad en la provincia de Quillota.

“Esperamos que efectivamente se pueda obtener la Resolución de Calificación Ambiental, lo cual va a ser un hito muy relevante para avanzar en la siguiente etapa de este anhelado proyecto que va a cubrir una parte importante en el ámbito de movilidad y de transporte público a la provincia de Quillota”, expresó.

Junto con ello, el gerente general de EFE Valparaíso destacó el alcance que tendría la futura extensión del servicio ferroviario, recordando que "va beneficiar a alrededor de 6 millones de pasajeros anuales que vamos a poder transportar adicional a nuestro actual servicio Limache - Puerto".

Asimismo, añadió que “esto es un proyecto relevante de infraestructura para la región de Valparaíso en el ámbito de transporte y movilidad, y esperamos que se vaya concretando para los próximos años”.

El proyecto ferroviario contempla una inversión superior a los US$800 millones y busca extender la actual red del Metro de Valparaíso hacia Quillota, La Cruz y La Calera, incorporando cinco nuevas estaciones. Además, considera un trazado de 26 kilómetros desde la estación Limache y proyecta un tiempo estimado de viaje de 28 minutos, y entre las principales obras figuran la construcción de dos vías de pasajeros entre Limache y La Calera, la rehabilitación de la vía de carga entre San Pedro y La Calera, la construcción de un nuevo túnel al costado oriente del túnel San Pedro existente.

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