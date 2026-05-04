EFE despliega plan invierno para prevenir inundaciones y asegurar operación del servicio del Tren Limache-Puerto

Anticiparse a la llegada de las lluvias y los posibles problemas que ellas traen, realizando trabajos preventivos en zanjas, alcantarillas, canaletas y esteros cercanos a la infraestructura ferroviaria, es parte de las labores que EFE se encuentra realizando en el marco del Plan Invierno 2026.

Con estas faenas se busca garantizar la operatividad y seguridad de la infraestructura ferroviaria, minimizando riesgos asociados a precipitaciones, deslizamientos de tierra, inundaciones o daños estructurales. Por esta razón, el plan invierno aplica a todas las áreas operativas y de mantenimiento, incluyendo vías férreas, drenajes, sistemas eléctricos y señalización.

El gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, explicó que "hemos estado desarrollando nuestro plan invierno en relación a estar bien preparados para las lluvias que prontamente también van a estar acá en la región, y en ese sentido, hemos estado ejecutado una cantidad importante de actividades de trabajos, principalmente limpieza de canaletas, canales y varios sectores aledaños a nuestra faja vía, justamente para con ello proveer una mayor confiabilidad en nuestro servicio ferroviario que conecta a miles de personas en el gran Valparaíso. Nuestro llamado también es a la comunidad, a cuidar los canales, los distintos sectores para evitar inundaciones y aportar a una movilidad más fluida en este periodo de invierno”.

Parte de las faenas se concentra en el sector de El Belloto, donde se ubica la estación, subestación eléctrica, cocheras y bodegas, además del paso bajo nivel vehicular Gómez Carreño, donde los trabajos se centraron en la remoción de basura y sedimento.

Juan Luis Leiton, jefe de gestión ambiental de EFE, comentó que "incorporamos los componentes ambientales en el procedimiento de trabajo con especial énfasis en poder conservar la vegetación hidrófila que se encuentra aquí en el cauce. La maquinaria en específico se va a enfocar en retirar los residuos que se encuentran en el cruce Gómez Carreño, que es la zona más crítica de inundación. Esta actividad fue coordinada e informada a la Municipalidad de Quilpué, haciendo énfasis en la incorporación de los temas de medio ambiente. Estas actividades son críticas y de especial relevancia para poder prevenir la inundación del cruce”.

En promedio, EFE retira cada año en este lugar cerca de 200 metros cúbicos de desperdicios como escombros, electrodomésticos, colchones y enseres domésticos que, lamentablemente, algunas personas lanzan al lecho del estero, generando un riesgo para toda la comunidad. Por ello, la limpieza se extiende por aproximadamente 500 metros lineales aproximadamente, para el retirar elementos que pueden obstruir el canal en caso de lluvias.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, valoró que "como municipio, nos hemos anticipado al Plan Invierno, sosteniendo reuniones de coordinación con EFE para abordar de manera oportuna los puntos críticos de nuestra comuna. Valoramos y agradecemos que nuestras inquietudes hayan sido escuchadas, lo que nos ha permitido avanzar en estas labores fundamentales. En este contexto, resulta clave destacar que estas acciones son clave para anticiparnos a las lluvias y resguardar tanto la infraestructura ferroviaria como la seguridad y el bienestar de nuestras vecinas y vecinos. Asimismo, invitamos a la comunidad a sumarse activamente al cuidado de canales y esteros, evitando la disposición de residuos que puedan provocar obstrucciones e inundaciones. La prevención es una responsabilidad compartida, y solo con el compromiso de todos podremos enfrentar de mejor forma la temporada invernal".

El plan -iniciado en marzo- aborda acciones de inspección y un programa de mantenimiento preventivo. Es así como se está realizando la limpieza de cunetas, de fosos y contrafosos, de drenajes, cauces, canales y alcantarillas. También hay tareas de saneamiento de trampas de sedimentos para evitar obstrucciones. En total, los trabajos de limpieza y despeje abarcan más de 6.000 metros lineales en todo el servicio del Tren Limache-Puerto.

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