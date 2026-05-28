Contraloría despeja dudas y confirma que Marcelo Ruiz dejó de ser funcionario municipal de Viña del Mar al asumir como Seremi Minvu

La instalación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en la región de Valparaíso no ha estado exenta de dificultades. A más de dos meses del inicio de la administración, el Ejecutivo ya había debido enfrentar complejos episodios vinculados a autoridades regionales que duraron apenas horas en sus cargos antes de presentar sus renuncias, como ocurrió con Aldo Ibani en la Seremi de Salud y Carlos Montero en Trabajo.

Ahora, cuando la administración local se aproxima a cumplir tres meses desde su puesta en marcha, una aparente nueva controversia asomó en torno al seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz Fernández, luego que información obtenida por Puranoticia.cl desde el sitio de Transparencia Activa de la Municipalidad de Viña del Mar revelara que, incluso después de haber sido nombrado como autoridad regional, continuó apareciendo como funcionario municipal de la Ciudad Jardín.

Ruiz fue designado oficialmente como Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo el pasado 25 de marzo, en una nominación que estuvo marcada por su estrecha cercanía con el ministro del ramo, Iván Poduje, quien habría sido el principal impulsor de su llegada a la cartera del Minvu en la región.

Sin embargo, al revisar los antecedentes disponibles en Transparencia Activa del Municipio de Viña del Mar, Puranoticia.cl constató que el arquitecto seguía figurando en abril de 2026 como funcionario municipal, desempeñándose específicamente en Asesoría Urbana, aunque bajo la modalidad de permiso sin goce de sueldo.

El antecedente generó inmediatas dudas respecto de la eventual legalidad de que Ruiz apareciera simultáneamente ligado al Municipio de Viña del Mar y ejerciendo funciones como Seremi de Vivienda, especialmente considerando que el cargo ministerial es una función de exclusiva confianza del Presidente de la República.

Por ello, el tema fue llevado hasta la Contraloría Regional de Valparaíso, que a través de un documento oficial indicó que "no se ha acreditado el cese de funciones respecto del cargo servido por el señor Ruíz Fernández en la mencionada Municipalidad".

Asimismo, la entidad fiscalizadora del Estado manifestó que "deberá entenderse que aquel desempeño ha cesado por el solo ministerio de la ley, a contar de 25 de marzo de 2026, fecha desde la cual ha sido nombrado Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, según dispone al acto en análisis".

De esta manera, se confira que dejó de ejercer funciones en la entidad comunal, por lo que el impacto más fuerte es que el arquitecto pierde alrededor de dos décadas de trabajo en la Municipalidad de Viña del Mar sin percibir indemnizaciones.

La situación fue analizada por la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, quien explicó a Puranoticia.cl que “el Seremi de Vivienda y Urbanismo se desempeñó 22 años como funcionario municipal en asesoría urbana, sin embargo actualmente se desempeña como Seremi de Vivienda y no es funcionario municipal”.

Respecto a las dudas sobre su dedicación exclusiva a la cartera regional, la vocera del Gabinete Regional sostuvo que “no tengo ninguna duda del compromiso del Seremi de Vivienda, a quien he visto trabajar”, agregando que “el compromiso que tiene con el actual Gobierno no está en duda y él desempeña plenamente sus funciones”.

De esta manera, aunque inicialmente la permanencia de Marcelo Ruiz Fernández en los registros de Transparencia Activa de la Municipalidad de Viña del Mar abrió cuestionamientos respecto de una eventual incompatibilidad o doble función, la Contraloría despejo dudas y confirmó que el arquitecto ya no pertenece a la casa edilicia.

PURANOTICIA