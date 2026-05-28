Arturo Squella abre la puerta a incorporar el «Plan Pie Cero» de Matthei a Ley Miscelánea: "Encuentro muy atractiva esa política pública"

La propuesta «Plan Pie Cero» impulsada por Evelyn Matthei en la campaña presidencial continúa generando repercusiones en el debate político y económico, especialmente en momentos en que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast busca avanzar en la denominada Ley Miscelánea, que contempla una serie de medidas destinadas a reactivar la economía y dinamizar el mercado inmobiliario y de la construcción.

La iniciativa planteada por la militante de la UDI apuntaba a facilitar el acceso a la primera vivienda mediante un subsidio estatal destinado a cubrir el pie exigido por las instituciones financieras para acceder a créditos hipotecarios, uno de los principales obstáculos que hoy enfrentan miles de familias para adquirir una propiedad.

En ese contexto, el senador por la región de Valparaíso y presidente nacional del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó en conversación con Puranoticia.cl la posibilidad de incorporar medidas similares dentro de la discusión legislativa de la también denominada megarreforma que actualmente se desarrolla en el Congreso Nacional.

El dirigente político partió señalando que “yo coincido y siempre he encontrado muy atractiva esa política pública del subsidio al pie”, explicando que esto se relaciona “sobre todo con la evolución que tuvo el crédito hipotecario en términos generales y la competencia que años atrás –siete u ocho años atrás– veíamos sobre cómo competían los bancos y las instituciones financieras que, por captar a esas personas, llegaron incluso a tasas de 1,8 o 1,9, y también desde el punto de vista del porcentaje de la vivienda que tenían que reflejarse en el pie que entregaba esa familia”.

En esa línea, el parlamentario del Partido Republicano indicó que “eso se disparó después del estallido y toda la inestabilidad que vino”, enfatizando que “creo efectivamente que es una política que ayudaría a empujar la toma de decisiones”.

Asimismo, el representante de la región de Valparaíso en la Cámara Alta sostuvo que “yo creo que la corrección en la tasa va a venir por el dinamismo del mercado y también por la consecuencia de la responsabilidad que está teniendo esta administración y cómo la van a tomar las clasificadoras”, añadiendo que esto se vincula “en definitiva, con el nuevo aire que viene –y que nunca debimos haber perdido– desde el punto de vista de la seriedad en la toma de decisiones fiscales”.

Junto con ello, el senador Arturo Squella afirmó que “el empuje creo que perfectamente podría estar para que se tome la decisión y se genere dinamismo en el mercado de la construcción y en el mercado inmobiliario”, subrayando por último que “perfectamente podría ser uno de los temas que se discutan”.

Cabe recordar que las declaraciones del presidente del Partido Republicano se producen mientras el oficialismo busca reunir apoyos para sacar adelante la Ley Miscelánea en el Senado, proyecto que incluye incentivos tributarios, medidas de flexibilización y herramientas orientadas a impulsar la inversión y la actividad económica, especialmente en sectores ligados a la construcción y el desarrollo inmobiliario.

PURANOTICIA