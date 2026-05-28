Pescadores de la región de Valparaíso proponen creación de plantas estatales para superar crisis de la jibia que los tiene en paro

En una reveladora entrevista con Puranoticia.cl, Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, desmenuzó las profundas razones estructurales detrás del paro indefinido que mantiene de brazos cruzados a cerca de mil botes en la Región de Valparaíso. Lo que comenzó como una movilización por la estrepitosa caída de los precios locales y el alza del combustible, asoma hoy como una demanda histórica: que el Estado invierta en infraestructura propia para disputarle el mercado internacional a gigantes como Perú y México.

La región, que se alza como la mayor capturadora de jibia del país, deja de producir entre 800 y 900 toneladas diarias debido a las faenas detenidas. Sin embargo, Poblete aclaró que el enemigo principal de la actividad son las distorsiones de la cadena productiva.

"Históricamente nosotros hemos tenido una piedra en el zapato de la pesca artesanal, que son los intermediarios, los que reciben la pesca en el muelle y los que lo llevan a las plantas", detalló el dirigente, acusando que un puñado de compradores se pone de acuerdo para fijar precios a la baja.

EL DESPLOME DEL PRECIO

La crisis se agudizó tras el término de la temporada pasada, donde el kilo del recurso cerró en un valor excepcional de $1.800 pesos debido a la escasez internacional. No obstante, el panorama actual es crítico.

"Este año empezamos a 600 pesos y en dos semanas caímos a 400 pesos el kilo", denunció Poblete. Esto contrasta con las ganancias del transporte: "Si a nosotros nos estaban comprando a 500 pesos en precio de playa en el muelle, el intermediario se ganaba 150 pesos solamente con el traslado desde el muelle hacia la planta (...) un intermediario se saca en un día 100 toneladas. Imagínense la plata que se llevan a diario".

A esto se suma el alto costo operacional terrestre que enfrentan al usar motores bencineros, razón por la cual exigen la eliminación del impuesto específico al combustible.

EL FRENO MUNICIPAL A PUCHUNCAVÍ

Para la Federación, la solución definitiva pasa por la industrialización en manos de los propios pescadores. Actualmente, mediante un convenio de mitigación ambiental con la empresa Aguas Pacíficos, el gremio optó por la construcción de una planta de procesamiento multipropósito en Puchuncaví con capacidad inicial de 30 toneladas. Pese a contar con las aprobaciones ambientales, de salud y del Minvu, la obra se encuentra entrampada a la espera del permiso de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

El dirigente instó al Estado a mirar la experiencia del país vecino para replicar su éxito de consumo y comercialización.

"En el Perú, que nos lleva galaxia en delantera, ellos tienen 421.000 toneladas, nosotros 200.000 toneladas y con plantas gigantes que procesan 600 toneladas en el día. Ahí hasta el ministerio produce y tienen un biministro de pesca. El Estado allá invierte en las plantas, el Estado allá también compra".

FALTA DE CAPACIDAD Y EL PELIGRO DEL ARRASTRE

Uno de los puntos más alarmantes expuestos en Puranoticia.cl es que la infraestructura de las cerca de diez plantas privadas de la región está obsoleta ante el potencial artesanal. Según Poblete, cuando hay abundancia, las plantas se atochan al segundo día, obligándolos a trabajar con cuotas limitadas de extracción. Esta deficiencia es utilizada como argumento por la gran industria para presionar por el retorno de métodos destructivos.

"La industria también está diciendo que quiere volver a pescar la jibia con barcos de arrastre, que son un arte extremadamente nocivo para los ecosistemas marinos, que lo eliminamos en 2018 (...) nosotros no cumplimos nuestra cuota porque no podamos, sino que no hay capacidad de planta para recibir a todos los pescadores de la quinta región", advirtió de forma tajante.

Finalmente, el líder pesquero criticó con dureza las políticas de alimentación escolar en Chile, apuntando a que mientras la jibia premium local se congela y exporta íntegramente a Asia y EE.UU., a los niños vulnerables se les alimenta con pescados importados.

"En los niños en la Junaeb les están dando tilapia y pangasius, que la traen de Vietnam, el pez rata conocido que viene fuertemente criticado porque lo cultivan en charcos con metales pesados de la industria (...) Necesitamos fomentar el consumo humano y también nosotros poder ganar lo que corresponde", concluyó Poblete, dejando la pelota en la cancha de la Subsecretaría de Pesca para cambiar de raíz las reglas del juego.

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