EFE avanza en sostenibilidad con nueva planta fotovoltaica en central de Quilpué

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) continúa trabajando para alcanzar la carbono neutralidad. Desde 2021, EFE Valparaíso comenzó un cambio en los procesos de generación de energía, utilizando fuentes renovables para abastecer el servicio de pasajeros Limache-Puerto. Actualmente el 100% de la energía utilizada para la operación -incluyendo la circulación de los trenes, el funcionamiento de las estaciones y del centro de mantenimiento- es solar y eólica, lo que se encuentra acreditado por la certificación internacional I-REC, obtenida por cuarto año consecutivo a la empresa de transportes.

En esta línea y con el foco en potenciar la sostenibilidad energética, la empresa está desarrollando nuevas iniciativas como la implementación de plantas solares para alimentar algunas de sus instalaciones. Es el caso de la Central de Monitoreo de Seguridad, esencial para la supervisión del tren Limache-Puerto, con más de 400 cámaras conectadas a lo largo del servicio. En ella, desde marzo de este año, funciona una moderna planta fotovoltaica que permite abastecer y dar estabilidad energética a este edificio, la que fue inaugurada por autoridades de EFE Valparaíso, acompañados por los seremis de Energía y de Transporte y Telecomunicaciones.

Miguel Saavedra, gerente general de EFE Valparaíso, explicó que “estamos en nuestra central de seguridad inaugurando esta planta fotovoltaica que provee energías limpias para esta instalación muy importante para nuestros servicios, desde donde se monitorea la seguridad de las 21 estaciones, los 36 trenes que ya tenemos hoy día y las distintas instalaciones de EFE Valparaíso".

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, destacó que "estamos muy contentos de la inauguración y la puesta en servicio de esta planta fotovoltaica desde el punto de vista de la robustez que nos va a permitir tener, no solamente lo que es la operación formalmente de los trenes, sino que también el aporte que esto tiene para el mejor flujo de los pasajeros, así también para el control y el cuidado que tienen que tener todas las personas que hacen uso de nuestro de nuestro servicio”.

AVANCES ENERGÉTICOS

Esta central está compuesta por 28 módulos fotovoltaicos de 580 Wp, con una potencia instalada de 16,3 kWp, esta obra permite dar estabilidad operativa al sistema eléctrico del recinto, disminuir el consumo de energía desde la red en aproximadamente un 50%, generando un ahorro permanente. Se estima que esta nueva fuente de energía renovable va a generar un aporte de energía de 25.729 kWh/año, con lo cual se deja de emitir 5,2 toneladas de CO2 al año.

El seremi de Energía, Celso Quezada, señaló que "este es un hito en esta ruta que lleva a operar de manera sostenible en el tiempo, y creo que más allá de reportarle los beneficios que ya hemos conversado, de tener independencia en la red, de reducir el costo de la energía y alguna medida, un asunto que es muy importante, permitirle la continuidad del suministro, que se valora mucho cuando hay cortes de energía. Creo que define una ruta clara para EFE y que entiendo se ha mantenido desde el 2021 a la fecha, es decir, van por la ruta correcta en materia de ser sostenible su operación”.

Esta nueva infraestructura es la segunda en su tipo, ya que en 2025 se instaló una planta de 13 paneles solares para abastecer de energía a Cocheras El Belloto, donde se realiza la limpieza y el lavado de los trenes, con una reducción de 3.4 toneladas de CO2 al año.

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