Editorial: Un Ministro de cartón a cargo de una reconstrucción de papel

“No los dejaremos solos”. Ese fue el mensaje en la red social X realizado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, el 3 de febrero del 2024, solo horas después que se viera el dantesco escenario que había dejado el megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

“Ya en La Moneda para seguir monitoreando la emergencia que afecta a la zona centro-sur de nuestro país", escribía Boric, agregando que "dispondremos de todos los recursos técnicos y humanos para combatir los incendios forestales porque la prioridad siempre es la seguridad de las familias. No los dejaremos solos".

Lo que no logró especificar el Presidente es el cuándo. Lo cierto es que han pasado 15 meses del megaincendio y cada día que pasa va quedando al descubierto que los vecinos y damnificados que lo perdieron todo están más solos que nunca y sólo tienen en sus manos, algunos de ellos, una carpeta, un papel, que simboliza que algún día tendrán una solución habitacional como es lo que necesitan.

La reconstrucción de papel que hoy lleva adelante, a quien denominaremos un “Ministro de cartón”, sobre todo cuando parece que no se atreve a dar la cara, las mismas dirigentes de distintos lugares dicen abiertamente que “miente”, a esto se suman las declaraciones vertidas por Marta Gonzalez, quien es la presidenta de la Agrupación de Organizaciones del Campamento Manuel Bustos, el más grande y emblemático de la Ciudad Jardín.

Ella misma cuenta que “en el campamento siniestrado en febrero de 2024 tuvimos reunión con el ministro Montes, quien quedó de que iban a hacer los planos de loteo lo más pronto posible del deslinde sur y norte, pero a la fecha no hay nada”. Ella en la nota publicada hoy en Puranoticia.cl devela, además, cómo el megaincendio los hizo retroceder 30 años.

"Nosotros queremos que se cumpla lo prometido lo más pronto posible porque viene el invierno. Sí retrocedimos 30 años atrás después del incendio, de vuelta a las carpas... y se suponía que esto pudo haber sido más rápido", continuó la dirigente, reafirmando que claramente esta se trata de una reconstrucción de papel.

Pero lo que nos deja más preocupados es la comparación que esta dirigente hace en relación a lo vivido con los edificios de los socavones en Reñaca.

"No entendemos por qué en el socavón se gastaron $1.500 millones y aquí no se puede hacer eso. A ellos les hicieron contratos directos y acá siempre con papeles para allá y para acá, ir a Contraloría, y esa es nuestra molestia. ¿Porque somos pobres no podemos tener algo definitivo? Las familias están durmiendo hacinadas, con cuatro o cinco niños porque eso son las casas de emergencia, así que volvimos atrás", dice Marta, quien recalca que “le están mintiendo a la gente”.

Lo cierto es que todos los caminos llevan al ministro Carlos Montes y lo apuntan a él como el gran responsable de la reconstrucción de papel. Diputados de todos los sectores políticos, dirigentes de prácticamente todas las zonas afectadas, sumado al campamento Manuel Bustos, cuentan cómo el Ministro Montes les dice algo y hace otra cosa.

Tenemos un “ministro de carton”, como aquellas publicidades donde se ve una imagen, pero no contesta, no habla, no tiene contenido, solo imagen, como lo es Montes. Fue un gran Senador, un mejor Diputado, Presidente de ambas cámaras, un reconocido socialista, es para hacerle un reconocimiento, sin duda, pero su trayectoria la está terminando con el peor legado que puede dejar un político de trayectoria: el de hacer un trabajo a medias, burlarse de la gente y, lo que es peor, tener cero autocritica. Un ministro de carton, para una reconstrucción de papel.