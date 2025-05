Editorial: Procultura y financiamiento irregular a la política: ¿No hay pruebas, pero tampoco dudas?

Desde el pasado viernes hasta la fecha, hemos sido testigos de una serie de filtraciones de conversaciones telefónicas y chats que vienen a aumentar las dudas sobre el financiamiento irregular a las campañas políticas asociadas al Frente Amplio, incluido el propio Presidente de la República, Gabriel Boric.

Son un secreto a voces los vínculos existentes entre Alberto Larraín, el hombre fuerte de Procultura, con personajes de nuestra región de Valparaíso. Primero, con Sebastián Balbontín, ex Consejero Regional y ex candidato a Alcalde por la comuna de Limache, además quedan aún más claros los vínculos con Diego Ibáñez, actual diputado, ex presidente de Convergencia Social y futura carta al Senado del mismo conglomerado.

Está claro que hubo aportes de dinero de Larraín a Balbontín. También queda de manifiesto el uso de la casa del director de Procultura por el actual diputado Ibáñez. ¿Pero son esas pruebas concretas de un financiamiento irregular? Son las dudas que deberá explicar la Fiscalía y por ende ver si son enjuiciables para ver cuál es efectivamente el delito de por medio.

Pero como la cita: “No tenemos pruebas, tampoco dudas”, es esto lo que justamente parece jugar en contra actualmente, al menos comunicacionalmente, contra las dos figuras regionales involucradas en las filtraciones y chats dados a conocer.

El diputado Andrés Celis es quien justamente está llevando a la justicia con nombres y apellidos a estas dos figuras políticas asociadas al Frente Amplio, para que podamos tener claridad completa y poder ver pruebas concretas o, bien, despejar las dudas.

Celis indicó que "es grave que aparezca vinculado un ex Core, como Sebastián Balbontín, que después fue candidato a Alcalde por Limache, precisamente donde funcionaba esta fundación, y que tenía una relación directa con su director. Por eso hemos decidido presentar una querella con nombres y apellidos".

Por su lado, el diputado Ibáñez dice que los chats difundidos buscan “vincularme maliciosamente a un caso judicial, ensuciar mi honra y sembrar dudas”, y que en ningún momento fue contactado por el medio que reveló los antecedentes para corroborar la información.

Se nos viene al recuerdo, por ejemplo, cuando el mismo Ibáñez habló de Juan Sutil, ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y dijo que “a propósito de Juan Sutil que, por lo demás, también ha pasado algunos millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos que después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización de los derechos del agua, son cuestiones que existen, que son históricas”.

La diferencia de aquellos aportes que pudo hacer Sutil son conocidos y se hacen por el Servel. ¿Puede hoy Ibáñez decir lo mismo? Claramente, el uso de la casa de Larraín para reuniones políticas en su casa como el mismo hombre de Procultura afirma, ¿estarán declaradas en alguna parte?

Si bien, hoy las dudas están expuestas, también es bueno que la justicia pueda dilucidarlas. Poder conocer efectivamente que pasó con los dineros de Procultura. Son millones los traspasados a esa Fundación. ¿Cuántos de esos dineros se fueron a campañas? No tenemos certeza plena de algún aporte, pero parece que la opinión pública ya decidió que tampoco hay dudas de que eso sí haya podido pasar.