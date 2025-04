Editorial: La reconstrucción de papel y la incapacidad de respuestas del Ministro, Seremi y Serviu

El propósito de un medio de comunicación es informar. Nuestro trabajo diario es dar a conocer los hechos que suceden y acontecen en una ciudad, región y país. Contar lo que está pasando con fuentes confiables que aporten datos precisos y reales. Pero también nuestro rol y como entendemos la labor de un multimedio regional como lo es Puranoticia.cl es revelar información oculta y comprobarla, pero también debemos muchas veces resguardar y cuidar a la fuente que denuncia un hecho.

Desde hace varias semanas hemos hablado que en las comunas de Viña del Mar y Quilpué, tras los incendios que afectaron a 4.439 viviendas, existe por parte del Gobierno una “reconstrucción de papel”.

Como medio hemos intentado en innumerables ocasiones acceder a una entrevista con el ministro Carlos Montes, con la seremi de Vivienda Belén Paredes o con la Serviu subrogante Nerina Paz. Pero ninguna de las tres autoridades ha accedido a una entrevista con nuestro medio. ¿La razón? No tienen respuestas para nuestras inquietudes, que en verdad no son las nuestras, sino que de los miles de damnificados que hoy tienen un papel en la mano llamado subsidio y que no pueden cobrar ni utilizar.

En la edición de este miércoles, Puranoticia.cl devela lo que conocemos y podemos certificar que es auténtico, lo que sabemos que existe efectivamente sobre la reconstrucción de papel en Viña del Mar y Quilpué.

Mientras los equipos periodísticos envían sendos comunicados de prensa, entendemos que reciben una orden de la misma autoridad. Comunicados que muchos medios locales simplemente replican sin preguntarse la veracidad de su contenido, nuestra tarea ha sido justamente la contraria. Hemos querido constatar que lo que la autoridad informa es cierto y la verdad es que no podemos hacerlo.

La autoridad habla de 566 viviendas que ya están en ejecución o terminadas. ¿Pero dónde están? ¿Cuántas en verdad han sido entregadas y a quiénes y a dónde están? ¿Cuáles están terminadas y próximas a entregar. En qué lugar y cuántas se están ejecutando?

Entendemos por qué justamente el Ministro, la Seremi y la directora de Serviu no han querido dar una entrevista cara a cara con nuestro medio. Lo cierto es que la verdad está en los hechos. Si ellos pudieran responder, no se esconderían tras asesores y comunicados de prensa.

El rol de la prensa es preguntar, investigar, corroborar. El rol de la autoridad es responder. No a los medios, a la ciudadanía, y justamente Puranoticia.cl es el medio. Son nuestras notas y crónicas basadas en la realidad de los miles de damnificados los que nos permiten hablar de una reconstrucción de papel.

Pero entendemos cuando la autoridad no nos quiere hablar. Ya nos pasa con el Seremi de Transportes de la región de Valparaíso, quien no tiene respuestas, ni plan, ni menos conocimiento de cómo enfrentar la crisis del transporte en la región. Entendemos al gobernador Rodrigo Mundaca quien, tras no gustarle una editorial nuestra, nos canceló una entrevista agendada con semanas de anticipación y porque no sabe cómo responder a la ilegalidad del edificio fantasma donde trabaja día a día y pretende regir los destinos de la región. Lo mismo pasa con la Seremi de Vivienda o el Ministro Montes, simplemente no tienen la respuesta a nuestra pregunta, a nuestras inquietudes, a las necesidades de la gente.

La verdad está en los hechos… esta es y será una reconstrucción de papel. Ojalá pudiésemos tener respuestas reales y concretas de los protagonistas de la noticia. Por ahora seguiremos desnudando, informando e incomodando a una autoridad que simplemente prefiere esconderse y al mismo tiempo esconder una realidad que dar la cara como corresponde. No a nosotros, sino a la gente.