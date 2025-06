Editorial: La poca "inteligencia" del Gobierno y la "artificial" buena noticia para la ciencia

Parecía un verdadero niño con juguete nuevo el seremi de Ciencias de Valparaíso, Rodrigo González, cuando visitó nuestros estudios y nos hablaba de la iniciativa del Gobierno del Presidente Boric de instalar en Viña del Mar un data center donde habrá una maquina supercómputo para inteligencia artificial.

Lo cierto es que la noticia es realmente buena. Es valorable el impulso tecnológico que le quiere dar el Gobierno. Pese a que podemos estar en contra de la forma y sobretodo de cómo, sin una licitación pública, se pueden entregar dineros fiscales a un tercero, en esta ocasión el 80% de los 14 millones de dólares que costarán los famosos centros de inteligencia artificial, que no son otra cosa que supercomputadores instalados en un data center, son manejados por un privado.

El punto acá es la poca inteligencia del Gobierno y la poca capacidad de empatía con la región de Valparaíso. Una cosa es no tener capacidad para liderar un proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024, otra cosa es ignorar la realidad de nuestra región en relación a la sequía. No nos olvidemos que la bandera de lucha del actual Gobernador Regional en su primera elección justamente era el agua.

Bueno, ahora esta artificial buena noticia de la llegada de un supercómputo a Viña del Mar no es más que una verdadera contradicción del Gobierno. Por un lado, se entregan millonarios recursos a un proyecto que no es prioridad en la región y, por una especie de burla, se ignora que justamente este tipo de instalaciones que albergan y ejecutan algoritmos de inteligencia artificial ocupan gran cantidad de recursos hídricos.

¿Cómo instalarla en una región que hace dos años discutía si íbamos a tener o no agua para consumo humano? La miopía del Gobierno, porque no se puede decir otra cosa y la cada vez más extraña forma que tiene de operar Corfo en la entrega de recursos a privados vía concursos, dejan de manifiesto que aquí no hay seriedad ni menos la intención de hacer las cosas bien.

Es cosa de mirar la prensa internacional y darse cuenta cómo la inteligencia artificial podría transformarse en una pesadilla a futuro si no se maneja con una buena gestión. El medio Wired advirtió que se están instalando varios centros de datos en el sur global, es decir, países de Latinoamérica, África, Medio Oriente y el Caribe. Esta es una situación preocupante para los países del hemisferio sur, pues el agua es escasa incluso para otras funciones vitales de la sociedad, por lo que la IA podría ser más un problema que una solución.

El diario The New York Times define que “una consulta a ChatGPT requiere casi 10 veces más electricidad que una búsqueda normal en Google”, por ejemplo.

Hay países que ya nos llevan la delantera y han puesto barrera a estos tipos de centros: un ejemplo es Singapur.

Lamentablemente nuestro país parece no tener claro la real implicancia que es para un país chico como Chile instalar una de estas supermáquinas. Hoy nuestras universidades, comercios y empresas pueden acceder a estas máquinas y están disponibles a costos muy bajos en todo el continente. ¿Por qué instalar y gastar millones y poner en riesgo a nuestra zona? Todo parece indicar que simplemente había que gastarse la plata del litio en algo, en algo choro, que tuviera un bonito titular, que tuviera un buen impacto, donde todos quedarán bien. Se pensó y se hizo, una máquina de inteligencia artificial supercomputo en Viña del Mar. Pero como todo lo de este Gobierno en relación con nuestra región se hace sin planificación, sin pensar y, menos, sin darse cuenta que somos una de las regiones más golpeadas por la sequía.