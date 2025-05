Editorial: Gobernador Rodrigo Mundaca y su rol de “comentarista” en la reconstrucción de papel

El Gobernador Rodrigo Mundaca, la máxima figura de la región de Valparaíso, el hombre que arrasó en las urnas con más de 774 mil votos, el que incluso pensó en convertirse en candidato a La Moneda, simplemente se ha vuelto un comentarista más de la reconstrucción de papel.

Cuñero, fiel a su estilo, ese de la palabra rápida, fácil, esa capacidad de utilizar demasiadas palabras para expresar una idea, el uso de vocablos en forma excesiva, capaz de acelerar su discurso para establecer trabas e impedir su interrupción. Ese es el estilo mordaz de Mundaca, el mismo que hoy lo tiene asumido en un rol que devela cuál es el verdadero peso del liderazgo de este cargo y de la figura de Rodrigo en la región.

Ocupó terminología como “fracaso”, habló de un “Estado ausente”, además criticó los altos sueldos del equipo de la reconstrucción, encabezado por el gerente Patricio Coronado, habló del informe de Contraloría, pero de concreto… nada. Porque Mundaca, nuestro Gobernador, es simplemente un comentarista.

Todos sabemos que el rol de la máxima autoridad son limitadas, pero justamente este cargo de tanto poder político es para ocuparlo, y Mundaca no lo ocupa. ¿Ha intentado por ejemplo el Gobernador Regional coordinar la reconstrucción? Ser el eje vinculante entre el Estado y los damnificados, representar a su gente, pero de verdad, no para el discurso.

Hoy nuestra región tiene una reconstrucción de papel, que el propio ministro Carlos Montes ya parece aceptar y, de hecho, ya se refiere a ella como tal. Tan sincero fue su punto de prensa de este martes en Valparaíso que también dejó en claro que ni siquiera conoce las cifras exactas de las casas entregadas y no porque sean muchas, sino porque simplemente no sabe.

Lo mismo pasa con nuestro Gobernador. Su actitud de comentarista solo demuestra que su liderazgo también parece de papel. No tenemos la capacidad como región de ser representados por una persona que no solo ejerza un rol de Viejito Pascuero y repartidor de platas del Consejo Regional. Regalar un par de camioncitos por aquí, unos autitos por allá, sino que ejercer un liderazgo real que ponga a su propio Gobierno. Si a su propio Gobierno, porque no olvidemos con quién se fue a tomar un café luego de ganar su elección. Mundaca es Boric y Boric es Mundaca, Boric es Montes y Montes votó por lo mismo que Mundaca. Montes no ha sido capaz de hacer un buen trabajo y lo cierto es que Mundaca puede cumplir en la pega, pero no da el ancho como líder regional.

Queremos ver esa pachorra que tiene el Gobernador. Que levante la voz, pero con hechos concretos, no al estilo de Bonvallet, sino como un líder político y digno representante de quienes votaron por él. Esperamos al Gobernador que ejerza su fuerza política y se ponga a disposición de liderar un proceso que está fracasado, que tiene sumido en la desesperanza a los damnificados del megaincendio, muchos de ellos votaron por usted Rodrigo. ¿Solo puede criticar desde su púlpito de Gobernador? ¿En serio no puede hacer nada más? ¿Dónde quedó el choro del puerto que llevas adentro, Mundaca? ¿O ya se puso burgués? Todavía hay tiempo para que ese rol de comentarista se apague y despierte ese líder que dijo ser en campaña que iba a defender y ocuparse de los problemas de la región. Qué problema más grande que la reconstrucción de papel. Esperamos que Mundaca sea más que un comentarista, esperamos al líder que parece dormir tranquilamente abrazando el poder más que el deber.