Editorial: En Villa Alemana no importa el color político: ¿Abuso de poder, simple nepotismo o un déjà vu?

Junio de 2021, la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, enfrenta su primer conflicto: concejales la acusan de haber contratado a su pareja Alexis Sanzana Palacios en un cargo a honorarios con un sueldo que alcanza el millón seiscientos mil pesos ($1.600.000).

Mayo de 2025, ahora el alcalde de Villa Alemana es Nelson Estay, y parece enfrentar su primer conflicto: esta vez, la Contraloría General de la República, tras una denuncia de un concejal, declara irregular que en la Corporación Municipal se tenga contratada a su ex esposa.

¿Nepotismo, abuso de poder o un simple déjà vu?

Los hechos son claros: ambos jefes comunales ya tienen un punto de comparación. Quieran o no, parecen tener al menos las mismas mañas. Claro que, con diferencias de partidos políticos, una es de izquierda y otro de derecha, con distintos montos en los contratos. Toledo contrata a su pareja por 1,6 millones y Estay lo hizo por otro monto millonario.

Aún se recuerda la frase que dijo Nelson Estay cuando asumió el poder en Villa Alemana: "Acá no venimos a improvisar". Pero todo parece indicar que el edil no solo actúa con cierta “soberbia”, como muy bien lo reconoce el concejal Ignacio Navarro, quien el 5 de enero advirtió al Alcalde del error que estaba cometiendo en el haber contratado a su ex mujer en la Coorporación Municipal que el mismo preside.

Estay, según el relato del concejal, no solo lo invitó a que fuera a Contraloría a denunciarlo, sino que además le aseguró que estaba todo en orden, sin embargo, el órgano contralor fue claro al recordar que el inciso primero del artículo 31 del Código Civil define parentesco por afinidad como "el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer". Esto tras conocer que el Título III de la ley N° 18.575, que desarrolla el principio de probidad, en su artículo 54, letra b, impide ingresar a cargos de la Administración del Estado a las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente.

Ahora para ser justos entre Javiera Toledo y su pareja Alexis Sanzana había un problema ético, porque no estaban casados, solo pareja, pero era vox populi. En cambio, lo de Nelson Estay es una incompatibilidad legal como ya se conoció y por eso la Contraloría fue clara en su pronunciamiento.

¿Quién asesora a Nelson Estay? Está aquí la gran duda. El Alcalde parece rodeado de una serie de personas que se encuentran con trabajo en los primeros puestos de la comuna, más bien para pagar un favor a alguien. A unos los puso la UDI y a otros los puso Republicanos. Qué mejor ejemplo es ver honorarios como los de Jorge Martínez, ex concejal de la UDI en Viña del Mar; o de Viviana Núñez, ex edil de Quilpué. Otros nombres como Marcelo Valderrama, que parece estar justamente sentado en un cargo para pagar su bajada de la papeleta en la ex campaña municipal.

¿Todos los que llegaron a trabajar en Villa Alemana están por pagar un favor a alguien? ¿Hay meritocracia en Villa Alemana? ¿O este caso es solo una "desprolijidad", como diría Gianni Rivera?

Es cierto que uno puede ser muy eficiente mientras ocupa cargos secundarios como Dideco, como contador, como gerente, pero también es cierto que la cima del poder marea, aumenta el ego y, sobre todo, genera soberbia.

¿Está pasando eso, don Nelson?